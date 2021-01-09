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Расписание матчей
Англия. Кубок
Эксетер Сити - Шеффилд Уэнсдэй
Эксетер Сити - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 09 января 2021
Эксетер Сити
09.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
27'
А. Рич
90'
К. Патерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эксетер Сити - Шеффилд Уэнсдэй
90'
ГОЛ! 0:2!
К. Патерсон
Замена
Н. Атангана
️️️️
Д. Тэйлор
77'
Замена
N. Ajose
️️️️
Д. Рэндалл
77'
65'
Замена
Ф. Деле-Баширу
️️️️
А. Хант
Замена
N. Law
️️️️
M. Jay
61'
Замена
B. Seymour
️️️️
Р. Боумен
61'
Замена
J. Sparkes
️️️️
L. Page
46'
27'
ГОЛ! 0:1!
А. Рич
Пас отдал
Б. Беннэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эксетер Сити
12
Льюис Уорд
ВР
20
Джейк Кэпрайс
ПЗ
8
Джейк Тэйлор
ЦП
31
Джоэл Рэндалл
ПВ
27
Matt Jay
ЦФ
6
Rory McArdle
ЦФ
4
Tom Parkes
ЦФ
20
Lewis Page
ЦФ
2
Josh Key
ЦФ
8
Archie Collins
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
7
Kadeem Harris
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
6
Ciaran Brennan
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Эксетер Сити
4
Найджел Атангана
ОП
14
Гарри Кайт
ЦП
3
Jack Sparkes
ЦФ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
25
Nicky Ajose
ЦФ
9
Ben Seymour
ЦФ
18
Alex Fisher
ЦФ
7
Nicky Law
ЦФ
22
Alex Hartridge
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
1-1-1-5
12
Уорд
20
Кэпрайс
8
Тэйлор
31
Рэндалл
20
12
Боумен
8
2
4
3-1-4-1
33
Уайлдсмит
13
Патерсон
8
Хант
28
Одубайо
29
Шоу
3
Рич
6
Пелюпесси
10
Беннэн
7
6
20
3
3
20
31
Рэндалл
25
25
31
Рэндалл
12
Боумен
9
9
12
Боумен
8
Тэйлор
4
Атангана
4
Атангана
8
Тэйлор
27
7
7
27
8
Хант
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
8
Хант
Остались в запасе
Эксетер Сити
Шеффилд Уэнсдэй
1
Jonathan Maxted
ЦФ
18
Alex Fisher
ЦФ
14
Гарри Кайт
ЦП
22
Alex Hartridge
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
1
Jonathan Maxted
ЦФ
18
Alex Fisher
ЦФ
14
Гарри Кайт
ЦП
22
Alex Hartridge
ЦФ
Остались в запасе
Главный тренер
Пол Тисдейл
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Эксетер Сити - Шеффилд Уэнсдэй
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
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Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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Эксетер Сити
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