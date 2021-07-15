Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Кауно Жальгирис - Европа
Кауно Жальгирис - Европа: обзор матча 15 июля 2021
Кауно Жальгирис
15.07.2021, четверг, 19:00
Лига конференций, 1 раунд
2 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Европа
40'
Д. Наа
54'
L. Pilibaitis
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кауно Жальгирис - Европа
Желтая карточка
M. Thuique
90'
+1
88'
Замена
Д. Борхе
️️️️
O. González Casado
Желтая карточка
Д. Сесплаукис
83'
Замена
Р. Садаускас
️️️️
E. Kloniunas
81'
Замена
D. Putrius
️️️️
Д. Наа
81'
81'
Замена
A. Quillo
️️️️
И. Джолли
81'
Замена
Д. Оливейро
️️️️
K. Chipolina
76'
Желтая карточка
K. Chipolina
Замена
E. David
️️️️
L. Pilibaitis
72'
Желтая карточка
E. Kloniunas
63'
Замена
M. Thuique
️️️️
Ф. Отеле
61'
56'
Замена
Э. Эрнандес
️️️️
B. Álvarez Cortés
56'
Замена
Ó. Oliva
️️️️
J. Luis Becerra Gallego
ГОЛ! 2:0!
L. Pilibaitis
Пас отдал
Э. Вайткунас
54'
47'
Желтая карточка
J.
ГОЛ! 1:0!
Д. Наа
Пас отдал
Ф. Отеле
40'
33'
Желтая карточка
J. Luis Becerra Gallego
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кауно Жальгирис
35
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
7
Филип Отеле
ЛВ
15
Каролис Силкайтис
ОП
4
Мартинас Дапкус
ЦП
14
Дивайн Наа
ЦП
18
Дейвидас Сесплаукис
ПВ
22
Deividas Mikelionis
ЦФ
80
E. Kloniunas
ЦФ
90
Choco
ЦФ
77
L. Pilibaitis
ЦФ
87
Steven Thicot
ЦФ
Главный тренер
Гленн Сталь
Европа
2
Итан Джолли
ЦЗ
9
Adrián Gallardo Valdés
ЦФ
15
Kenneth Chipolina
ЦФ
14
Sergio Jimenez Sanchez
ЦФ
6
Olmo González Casado
ЦФ
23
Emilio José Romero Belluga
ЦФ
11
Juanpe
ЦФ
5
Alejandro Carrascal
ЦФ
6
Blas Álvarez Cortés
ЦФ
22
Juan Luis Becerra Gallego
ЦФ
0
A. Pino
ЦФ
Кауно Жальгирис
18
Римвидас Садаускас
ЦЗ
0
E. David
ЦФ
30
Airidas Mickevičius
ЦФ
13
Domantas Putrius
ЦФ
6
Suwa Yuma
ЦФ
16
Abdulgafar Opeyemi
ЦФ
22
M. Thuique
ЦФ
27
Deitonas Vinckus
ЦФ
Европа
1
Брэдли Банда
ВР
1
Кристиан Лопес
ВР
3
Джейси Оливейро
ЦЗ
24
Джеймс Босио
ЦП
8
Alex Quillo
ЦФ
7
Энтони Эрнандес
ЦФ
18
Óscar Oliva
ЦФ
21
David Álvarez Vázquez
ЦФ
0
J. Vinet
ЦФ
9
Дилан Борхе
ЦФ
1-1-2-2-5
35
Вайткунас
15
Силкайтис
4
Дапкус
14
Наа
7
Отеле
18
Сесплаукис
80
87
77
90
22
1-5
2
Джолли
11
0
22
6
5
77
0
0
77
14
Наа
13
13
14
Наа
7
Отеле
22
22
7
Отеле
80
18
Садаускас
18
Садаускас
80
15
3
Оливейро
3
Оливейро
15
2
Джолли
8
8
2
Джолли
6
7
Эрнандес
7
Эрнандес
6
22
18
18
22
6
9
Борхе
9
Борхе
6
Остались в запасе
Кауно Жальгирис
Европа
30
Airidas Mickevičius
ЦФ
6
Suwa Yuma
ЦФ
16
Abdulgafar Opeyemi
ЦФ
27
Deitonas Vinckus
ЦФ
Главный тренер
Гленн Сталь
1
Брэдли Банда
ВР
1
Кристиан Лопес
ВР
24
Джеймс Босио
ЦП
21
David Álvarez Vázquez
ЦФ
0
J. Vinet
ЦФ
Остались в запасе
30
Airidas Mickevičius
ЦФ
6
Suwa Yuma
ЦФ
16
Abdulgafar Opeyemi
ЦФ
27
Deitonas Vinckus
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэдли Банда
ВР
1
Кристиан Лопес
ВР
24
Джеймс Босио
ЦП
21
David Álvarez Vázquez
ЦФ
0
J. Vinet
ЦФ
Главный тренер
Гленн Сталь
Статистика матча Кауно Жальгирис - Европа
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кауно Жальгирис
Лига конференций, 4 тур
Кауно Жальгирис
- : -
26.11.2026
Рига
Литва. А-Лига, 36 тур
ТрансИНВЕСТ
4 : 1
08.11.2026
Кауно Жальгирис
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 35 тур
Хегельманн
1 : 4
31.10.2026
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
Кауно Жальгирис
0 : 0
26.10.2026
Жальгирис
Лига конференций, 2 тур
Кауно Жальгирис
1 : 4
22.10.2026
Бранн
Европа
Лига конференций, 1 раунд
Шкендия
1 : 0
16.07.2026
Европа
Лига конференций, 1 раунд
Европа
0 : 5
09.07.2026
Шкендия
Лига конференций, 1 раунд
Европа
2 : 3
20.07.2023
Дукаджини
Лига конференций, 1 раунд
Дукаджини
2 : 1
13.07.2023
Европа
Лига конференций, 1 раунд
Европа
1 : 2
14.07.2022
Викингур
Новости команд
Все
Кауно Жальгирис
Европа
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Брайтон» – «Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
28 августа
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Брайтон» – «Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
28 августа
Суперлига будет транслировать матчи бесплатно
2023.12.21 14:26
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+