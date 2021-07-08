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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Европа - Кауно Жальгирис
Европа - Кауно Жальгирис: обзор матча 08 июля 2021
Европа
08.07.2021, четверг, 21:00
Лига конференций, 1 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Кауно Жальгирис
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Европа - Кауно Жальгирис
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Европа
Лига конференций, 1 раунд
Шкендия
1 : 0
16.07.2026
Европа
Лига конференций, 1 раунд
Европа
0 : 5
09.07.2026
Шкендия
Лига конференций, 1 раунд
Европа
2 : 3
20.07.2023
Дукаджини
Лига конференций, 1 раунд
Дукаджини
2 : 1
13.07.2023
Европа
Лига конференций, 1 раунд
Европа
1 : 2
14.07.2022
Викингур
Кауно Жальгирис
Лига конференций, 4 тур
Кауно Жальгирис
- : -
26.11.2026
Рига
Литва. А-Лига, 36 тур
ТрансИНВЕСТ
4 : 1
08.11.2026
Кауно Жальгирис
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 35 тур
Хегельманн
1 : 4
31.10.2026
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
Кауно Жальгирис
0 : 0
26.10.2026
Жальгирис
Лига конференций, 2 тур
Кауно Жальгирис
1 : 4
22.10.2026
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Кауно Жальгирис
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
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«Брайтон» – «Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
28 августа
Суперлига будет транслировать матчи бесплатно
2023.12.21 14:26
1
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
4 ноября
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21 октября
«Брайтон» – «Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
28 августа
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