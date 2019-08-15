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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Эспаньол - Люцерн
Эспаньол - Люцерн: обзор матча 15 августа 2019
Эспаньол
15.08.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 раунд
3 : 0
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Люцерн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Люцерн
33'
Желтая карточка
Р. Арнольд
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
12
Дидач Вила
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
Главный тренер
Эдер Сарабия
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
27
Кристиан Швеглер
ЦЗ
6
Ремо Арнольд
ЦЗ
25
Отар Какабадзе
ЦЗ
31
Лазар Чиркович
ЦЗ
Главный тренер
Марио Фрик
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
5
Налдо
ЦЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
4
Виктор Санчес
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Люцерн
11
Паскаль Шурпф
ЦП
3-3-1
13
Лопес
20
Эспиноcа
22
Лопес
12
Вила
23
Гранеро
8
Итурраспе
10
Дардер
7
Лей
4
27
Мюллер
6
Арнольд
25
Какабадзе
31
Чиркович
27
Швеглер
Остались в запасе
Эспаньол
Люцерн
7
Хави Пуадо
ЛВ
1
Андрес Прието
ВР
5
Налдо
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
11
Паскаль Шурпф
ЦП
Главный тренер
Марио Фрик
Остались в запасе
7
Хави Пуадо
ЛВ
1
Андрес Прието
ВР
5
Налдо
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Остались в запасе
11
Паскаль Шурпф
ЦП
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Марио Фрик
Статистика матча Эспаньол - Люцерн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
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