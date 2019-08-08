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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Люцерн - Эспаньол
Люцерн - Эспаньол: обзор матча 08 августа 2019
Люцерн
08.08.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 3
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Эспаньол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Люцерн - Эспаньол
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
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