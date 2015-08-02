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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Гетеборг - Эребру
Гетеборг - Эребру: обзор матча 02 августа 2015
Гетеборг
02.08.2015, воскресенье, 18:30
Швеция. Аллсвенскан, 18 тур
6 : 0
Завершен
Эребру
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Статистика матча Гетеборг - Эребру
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Матчи команд
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
- : -
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
АИК
2 : 2
17.10.2026
Гетеборг
Эребру
Кубок Атлантики, Финал
Зенит
1 : 1
07.02.2016
Эребру
Кубок Атлантики, 2 тур
Эребру
0 : 1
03.02.2016
Орхус
Кубок Атлантики, 1 тур
Кальмар
0 : 1
31.01.2016
Эребру
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эребру
1 : 1
31.10.2015
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Отвидаберг
2 : 3
26.10.2015
Эребру
Информация о матче
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