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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо - Енисей
Динамо - Енисей: обзор матча 06 февраля 2023
Динамо
06.02.2023, понедельник, 10:30
Товарищеские матчи
4 : 1
Завершен
Енисей
6'
Я. Гладышев
49'
Ф. Смолов
55'
Ф. Смолов
63'
Я. Гладышев
105'
Н. Раздорских
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо - Енисей
120'
Замена
В. Стежко
️️️️
А. Масловский
120'
Замена
Е. Ставер
️️️️
А. Широков
Замена
Я. Цесь
️️️️
М. Александров
120'
Замена
С. Бессмертный
️️️️
М. Майсторович
120'
Желтая карточка
М. Александров
118'
110'
Желтая карточка
В. Кичин
109'
Замена
А. Арустамян
️️️️
Н. Раздорских
Желтая карточка
Д. Макаров
107'
105'
ГОЛ! 4:1!
Н. Раздорских
75'
Замена
А. Окладников
️️️️
И. Грицак
75'
Замена
И. Умаев
️️️️
Н. Глушков
75'
Замена
Н. Раздорских
️️️️
А. Канаплин
75'
Замена
Р. Гыстаров
️️️️
О. Ланин
75'
Замена
Д. Самойлов
️️️️
Е. Иванов
75'
Замена
Н. Марков
️️️️
А. Ломакин
75'
Замена
А. Масловский
️️️️
Х. Феррейра
75'
Замена
А. Кахидзе
️️️️
В. Бардыбахин
75'
Замена
В. Хозин
️️️️
И. Савицкий
75'
Замена
В. Кичин
️️️️
А. Рукас
75'
Замена
А. Широков
️️️️
С. Антипин
Замена
Д. Макаров
️️️️
Д. Боков
75'
Замена
М. Нгамале
️️️️
Ф. Смолов
75'
Замена
И. Зазвонкин
️️️️
Д. Фомин
75'
Замена
Г. Сулаквелидзе
️️️️
Я. Гладышев
75'
Замена
М. Александров
️️️️
Д. Скопинцев
75'
Замена
️️️️
А. Кутицкий
75'
Замена
Д. Осокин
️️️️
С. Сазонов
75'
Замена
Н. Маричаль
️️️️
Р. Фернандес
75'
Замена
И. Лещук
️️️️
А. Шунин
75'
ГОЛ! 4:0!
Я. Гладышев
63'
62'
Замена
И. Грицак
️️️️
Я. Ивакин
ГОЛ! 3:0!
Ф. Смолов
55'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
Д. Скопинцев
49'
Замена
М. Майсторович
️️️️
Э. Даса
46'
ГОЛ! 1:0!
Я. Гладышев
Пас отдал
Ф. Смолов
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
11
Денис Боков
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Динамо
76
Илья Купцов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
75
Иван Будачев
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
77
Максим Александров
ОП
10
Руслан Шагиахметов
ОП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
17
Иван Зазвонкин
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Енисей
89
Андрей Широков
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
7
Илья Грицак
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Шунин
7
Скопинцев
6
Фернандес
4
Сазонов
2
Даса
50
Кутицкий
74
Фомин
23
Гагнидзе
11
Боков
90
Смолов
91
Гладышев
4-1-2-2-1
23
Антипин
47
Савицкий
6
Рукас
33
Феррейра
13
Бардыбахин
64
Ланин
90
Ломакин
8
Иванов
20
Ивакин
19
Глушков
8
Канаплин
4
Сазонов
4
Осокин
4
Осокин
4
Сазонов
Александров
3
Цесь
3
Цесь
Александров
91
Гладышев
9
Сулаквелидзе
9
Сулаквелидзе
91
Гладышев
11
Боков
77
Макаров
77
Макаров
11
Боков
90
Смолов
13
Нгамале
13
Нгамале
90
Смолов
7
Скопинцев
77
Александров
77
Александров
7
Скопинцев
Майсторович
80
Бессмертный
80
Бессмертный
Майсторович
6
Фернандес
2
Маричаль
2
Маричаль
6
Фернандес
2
Даса
5
Майсторович
5
Майсторович
2
Даса
74
Фомин
17
Зазвонкин
17
Зазвонкин
74
Фомин
1
Шунин
31
Лещук
31
Лещук
1
Шунин
13
Бардыбахин
24
Кахидзе
24
Кахидзе
13
Бардыбахин
20
Ивакин
7
Грицак
7
Грицак
20
Ивакин
23
Антипин
89
Широков
89
Широков
23
Антипин
6
Рукас
2
Кичин
2
Кичин
6
Рукас
47
Савицкий
2
Хозин
2
Хозин
47
Савицкий
33
Феррейра
33
Масловский
33
Масловский
33
Феррейра
90
Ломакин
13
Марков
13
Марков
90
Ломакин
8
Иванов
77
Самойлов
77
Самойлов
8
Иванов
64
Ланин
10
Гыстаров
10
Гыстаров
64
Ланин
8
Канаплин
21
Раздорских
21
Раздорских
8
Канаплин
19
Глушков
10
Умаев
10
Умаев
19
Глушков
Грицак
75
Окладников
75
Окладников
Грицак
Раздорских
70
Арустамян
70
Арустамян
Раздорских
Широков
38
Ставер
38
Ставер
Широков
Масловский
5
Стежко
5
Стежко
Масловский
Остались в запасе
Динамо
Енисей
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
76
Илья Купцов
ВР
75
Иван Будачев
ВР
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Вадим Гаранин
Остались в запасе
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
76
Илья Купцов
ВР
75
Иван Будачев
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Вадим Гаранин
Статистика матча Динамо - Енисей
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
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