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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фола - Эльфсборг
Фола - Эльфсборг: обзор матча 07 июля 2011
Фола
07.07.2011, четверг, 20:00
Лига Европы
1 : 1
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Эльфсборг
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Статистика матча Фола - Эльфсборг
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Матчи команд
Фола
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Фола
1 : 4
25.05.2025
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2 : 0
18.05.2025
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Фола
0 : 1
12.05.2025
Женесс
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Мондерканж
0 : 1
04.05.2025
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Фола
0 : 3
27.04.2025
Свифт
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Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
- : -
22.11.2026
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Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
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2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Сириус
2 : 2
18.10.2026
Эльфсборг
Информация о матче
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