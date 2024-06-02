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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леганес - Эльче
Леганес - Эльче: обзор матча 02 июня 2024
Леганес
02.06.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 42 тур
2 : 0
Завершен
Эльче
10'
М. де ла Фуэнте
45+5'
Х. Крус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леганес - Эльче
Замена
А. Ньом
️️️️
И. Нею
90'
+3
Замена
D. Jimenez
️️️️
Д. Конде
90'
+2
Желтая карточка
И. Нею
87'
76'
Желтая карточка
Н. Фернандес Меркау
Замена
И. Ундабаррена
️️️️
Ф. Портильо
75'
Замена
Д. Раба
️️️️
Х. Крус
68'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
М. де ла Фуэнте
67'
67'
Замена
А. Пучмаль
️️️️
Р. Мендоса
46'
Замена
О. Плано
️️️️
Н. Кастро
46'
Замена
А. Фебас
️️️️
С. Мендес
45'
+7
Желтая карточка
C. Salvador
ГОЛ! 2:0!
Х. Крус
Пас отдал
С. Сиссе
45'
+5
45'
Желтая карточка
М. Гаспар
29'
Замена
C. Salvador
️️️️
П. Бигас
ГОЛ! 1:0!
М. де ла Фуэнте
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
13
Диего Конде
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
55
Серхио Гонсалес
(К)
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
19
Хуан Крус
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Эльче
1
Матиас Дитуро
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
6
Педро Бигас
(К)
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
4
Родриго Мендоса
ЦП
8
Николас Кастро
АП
22
Рафа Нуньес
ЦФ
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Леганес
36
Альвин Абахас
ВР
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
5
Borja López
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Luis Perea
ЦП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
13
Dani Jimenez
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
Эльче
8
Мигель Сан Роман
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
10
Cristian Salvador
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Конде
15
Франкеса
55
Гонсалес
23
Саэнс
21
Мирамон
91
Нею
8
Сиссе
5
Брашанац
19
Крус
20
Портильо
24
де ла Фуэнте
3-3-1-1-2
1
Дитуро
5
Каррейра
6
Бигас
12
Салинас
2
Гаспар
32
Мендес
7
Фернандес Меркау
4
Мендоса
8
Кастро
9
Эль-Гезуани
22
Нуньес
91
Нею
12
Ньом
12
Ньом
91
Нею
20
Портильо
8
Ундабаррена
8
Ундабаррена
20
Портильо
13
Конде
13
13
13
Конде
19
Крус
19
Раба
19
Раба
19
Крус
24
де ла Фуэнте
9
Гарсия
9
Гарсия
24
де ла Фуэнте
32
Мендес
14
Фебас
14
Фебас
32
Мендес
4
Мендоса
17
Пучмаль
17
Пучмаль
4
Мендоса
8
Кастро
20
Плано
20
Плано
8
Кастро
6
Бигас
10
10
6
Бигас
Остались в запасе
Леганес
Эльче
36
Альвин Абахас
ВР
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
5
Borja López
ЦЗ
6
Luis Perea
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
Главный тренер
Игор Ока
8
Мигель Сан Роман
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
32
Adam Boayar
ЦП
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
5
Borja López
ЦЗ
6
Luis Perea
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
Остались в запасе
8
Мигель Сан Роман
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
32
Adam Boayar
ЦП
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Статистика матча Леганес - Эльче
1
3
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
8
17
Офсайды
1
1
Количество передач
317
647
Сейвы
1
3
Точность передач %
77
89
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Главный судья:
Luis Mario Milla Alvendiz, Spain
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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