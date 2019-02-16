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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эльче - Эстремадура
Эльче - Эстремадура: обзор матча 16 февраля 2019
Эльче
16.02.2019, суббота, 20:00
Испания. Сегунда, 26 тур
2 : 0
Завершен
Эстремадура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Эстремадура
38'
Желтая карточка
Ф. Тьенса Нуньес
Начало матча
Статистика матча Эльче - Эстремадура
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Эстремадура
Испания. Кубок, 1/32 финала
Эстремадура
1 : 2
04.12.2025
Севилья
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эстремадура
3 : 1
28.10.2025
Лас-Пальмас
Испания. Кубок, 1 раунд
Эстремадура
0 : 4
30.10.2024
Жирона
Испания. Кубок, 1 раунд
Эстремадура
1 : 4
01.12.2021
Самора
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эстремадура
1 : 2
17.12.2020
Сокуэльямос
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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