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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея - Испания
Экваториальная Гвинея - Испания: обзор матча 17 ноября 2013
Экваториальная Гвинея
17.11.2013, воскресенье, 01:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Испания
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Экваториальная Гвинея - Испания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 1
09.06.2026
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