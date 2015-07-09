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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Локомотива - Эйрбас
Локомотива - Эйрбас: обзор матча 09 июля 2015
Локомотива
09.07.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, 1 раунд
2 : 2
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Эйрбас
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