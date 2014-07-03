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Эйрбас - Хаугесунд
Эйрбас - Хаугесунд: обзор матча 03 июля 2014
Эйрбас
03.07.2014, четверг, 21:45
Лига Европы, 1 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Хаугесунд
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Эйрбас - Хаугесунд
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эйрбас
Лига Европы, 1 раунд
Локомотива
2 : 2
09.07.2015
Эйрбас
Лига Европы, 1 раунд
Эйрбас
1 : 3
02.07.2015
Локомотива
Лига Европы, 1 раунд
Хаугесунд
2 : 1
10.07.2014
Эйрбас
Лига Европы, 1 раунд
Эйрбас
1 : 1
03.07.2014
Хаугесунд
Лига Европы, 1 раунд
Вентспилс
0 : 0
11.07.2013
Эйрбас
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
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0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
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Эйрбас
Хаугесунд
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2019.02.10 20:40
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