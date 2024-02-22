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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Айнтрахт - Юнион СЖ
Айнтрахт - Юнион СЖ: обзор матча 22 февраля 2024
Айнтрахт
22.02.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/16 финала
1 : 2
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Юнион СЖ
88'
Э. Эбимбе
47'
К. Пуэртас
80'
Д. Эккерт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Юнион СЖ
90'
+1
Замена
Р. Сайкс
️️️️
М. Амура
Желтая карточка
Э. Эбимбе
89'
89'
Замена
Х. Теклаб
️️️️
Л. Лапуссен
ГОЛ! 1:2!
Э. Эбимбе
Пас отдал
Ф. Шаиби
88'
87'
Желтая карточка
К. Мачида
Желтая карточка
Т. Чендлер
82'
Замена
Т. Чендлер
️️️️
Н. Нкунку
81'
80'
ГОЛ! 0:2!
Д. Эккерт
Пас отдал
К. Пуэртас
Желтая карточка
К. Трапп
76'
76'
Желтая карточка
М. Амура
76'
Замена
Д. Эккерт
️️️️
Г. Нильссон
Замена
С. Роде
️️️️
А. Кнауфф
71'
Замена
Э. Эбимбе
️️️️
А. Бута
62'
Замена
У. Экитике
️️️️
М. Гетце
62'
47'
ГОЛ! 0:1!
К. Пуэртас
Пас отдал
М. Амура
Желтая карточка
А. Бута
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
(К)
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
8
Фарез Шаиби
ЦП
27
Марио Гетце
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К)
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
21
Камерон Пуэртас
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
9
Мохамед Амура
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
42
Люк Гауэр
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
2
Элиас Баум
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Юнион СЖ
13
Хайнц Линднер
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
11
Хенок Теклаб
ЛВ
10
Лазаре Амани
ЦП
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Трапп
3
Тута
4
Кох
51
Пачо
27
Нкунку
6
Скири
20
Бута
8
Шаиби
27
Гетце
7
Кнауфф
22
Мармуш
3-2-2-1-2
49
Морис
28
Мачида
17
Кастро-Монтес
27
Садики
5
Мак Аллистер
16
Берджесс
21
Пуэртас
20
Расмуссен
94
Лапуссен
9
Нильссон
9
Амура
27
Нкунку
22
Чендлер
22
Чендлер
27
Нкунку
7
Кнауфф
17
Роде
17
Роде
7
Кнауфф
27
Гетце
22
Экитике
22
Экитике
27
Гетце
20
Бута
29
Эбимбе
29
Эбимбе
20
Бута
9
Амура
26
Сайкс
26
Сайкс
9
Амура
94
Лапуссен
11
Теклаб
11
Теклаб
94
Лапуссен
9
Нильссон
10
Эккерт
10
Эккерт
9
Нильссон
Остались в запасе
Айнтрахт
Юнион СЖ
1
Йенс Граль
ВР
42
Люк Гауэр
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
2
Элиас Баум
ПЗ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
13
Хайнц Линднер
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
10
Лазаре Амани
ЦП
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
42
Люк Гауэр
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
2
Элиас Баум
ПЗ
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
10
Лазаре Амани
ЦП
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Айнтрахт - Юнион СЖ
4
2
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
13
10
Офсайды
3
1
Количество передач
437
413
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
78
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.23
0.61
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Информация о матче
Главный судья:
Эспен Эскас
Стадион:
Дойче банк Парк
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