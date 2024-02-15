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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Юнион СЖ - Айнтрахт
Юнион СЖ - Айнтрахт: обзор матча 15 февраля 2024
Юнион СЖ
15.02.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/16 финала
2 : 2
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Айнтрахт
31'
М. Расмуссен
68'
Г. Нильссон
3'
Ф. Шаиби
10'
С. Калайджич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Айнтрахт
Желтая карточка
Х. Линднер
90'
+5
90'
+4
Замена
Ф. Макс
️️️️
Н. Нкунку
Замена
Х. Теклаб
️️️️
К. Мак Аллистер
87'
Замена
Р. Сайкс
️️️️
М. Амура
87'
85'
Желтая карточка
Ф. Шаиби
82'
Желтая карточка
А. Бута
Замена
Д. Эккерт
️️️️
Г. Нильссон
80'
79'
Замена
Э. Эбимбе
️️️️
О. Мармуш
Вторая желтая
Ш. Ванхутте
78'
ГОЛ! 2:2!
Г. Нильссон
Пас отдал
М. Расмуссен
68'
65'
Замена
С. Роде
️️️️
М. Гетце
65'
Замена
У. Экитике
️️️️
С. Калайджич
46'
Замена
А. Кнауфф
️️️️
Тута
Желтая карточка
Ш. Ванхутте
35'
ГОЛ! 1:2!
М. Расмуссен
Пас отдал
М. Амура
31'
Желтая карточка
К. Берджесс
26'
10'
ГОЛ! 0:2!
С. Калайджич
Пас отдал
Ф. Шаиби
4'
Желтая карточка
Тута
3'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Шаиби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
13
Хайнц Линднер
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
(К)
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
9
Мохамед Амура
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
(К)
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
8
Фарез Шаиби
ЦП
27
Марио Гетце
АП
22
Омар Мармуш
ЦФ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
11
Хенок Теклаб
ЛВ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
42
Люк Гауэр
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
4-1-2-1-2
13
Линднер
17
Кастро-Монтес
16
Берджесс
28
Мачида
5
Мак Аллистер
34
Ванхутте
21
Пуэртас
20
Расмуссен
94
Лапуссен
9
Нильссон
9
Амура
3-3-1-1-2
1
Трапп
51
Пачо
4
Кох
3
Тута
20
Бута
6
Скири
27
Нкунку
8
Шаиби
27
Гетце
11
Калайджич
22
Мармуш
9
Амура
26
Сайкс
26
Сайкс
9
Амура
5
Мак Аллистер
11
Теклаб
11
Теклаб
5
Мак Аллистер
9
Нильссон
10
Эккерт
10
Эккерт
9
Нильссон
27
Нкунку
30
Макс
30
Макс
27
Нкунку
27
Гетце
17
Роде
17
Роде
27
Гетце
11
Калайджич
22
Экитике
22
Экитике
11
Калайджич
22
Мармуш
29
Эбимбе
29
Эбимбе
22
Мармуш
3
Тута
7
Кнауфф
7
Кнауфф
3
Тута
Остались в запасе
Юнион СЖ
Айнтрахт
73
Йоахим Имбрехт
ВР
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
Главный тренер
Александер Блессин
1
Йенс Граль
ВР
42
Люк Гауэр
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
42
Люк Гауэр
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Юнион СЖ - Айнтрахт
3
1
3
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
14
13
Офсайды
1
1
Количество передач
374
389
Сейвы
4
4
Точность передач %
74
72
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.74
1.76
Матчи команд
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Констант Ванден Сток
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