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Расписание матчей
Суперкубок УЕФА
Реал - Айнтрахт
Реал - Айнтрахт: обзор матча 10 августа 2022
Реал
10.08.2022, среда, 22:00
Суперкубок УЕФА, Финал
2 : 0
Завершен
Айнтрахт
37'
Д. Алаба
65'
К. Бензема
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Реал - Айнтрахт
90'
+2
Желтая карточка
Л. Аларио
Замена
А. Рюдигер
️️️️
Д. Карвахаль
85'
Замена
О. Чуамени
️️️️
Т. Кроос
85'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Винисиус
85'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Ф. Вальверде
76'
70'
Замена
Л. Аларио
️️️️
А. Туре
Замена
Родриго
️️️️
Л. Модрич
66'
ГОЛ! 2:0!
К. Бензема
Пас отдал
Винисиус
65'
58'
Замена
Р. Коло Муани
️️️️
Й. Линдстрем
58'
Замена
М. Гетце
️️️️
С. Роде
ГОЛ! 1:0!
Д. Алаба
Пас отдал
Каземиро
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛП
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ПП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛАЗ
6
Алмами Туре
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
7
Ансгар Кнауфф
ПАЗ
17
Себастьян Роде
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
ЦП
18
Даичи Камада
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
6
Начо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
1
Диант Рамай
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
17
Фарид Алиду
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
27
Марио Гетце
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
4-1-4-1
1
Куртуа
23
Менди
3
Милитао
5
Алаба
26
Карвахаль
5
Каземиро
7
Винисиус
14
Модрич
8
Кроос
8
Вальверде
9
Бензема
3-3-2-1-1
1
Трапп
6
Туре
3
Тута
26
Н'Дика
7
Кнауфф
17
Роде
3
Ленц
97
Соу
35
Линдстрем
18
Камада
19
Борре
26
Карвахаль
22
Рюдигер
22
Рюдигер
26
Карвахаль
8
Кроос
14
Чуамени
14
Чуамени
8
Кроос
8
Вальверде
6
Камавинга
6
Камавинга
8
Вальверде
7
Винисиус
25
Себальос
25
Себальос
7
Винисиус
14
Модрич
11
Родриго
11
Родриго
14
Модрич
17
Роде
27
Гетце
27
Гетце
17
Роде
35
Линдстрем
9
Муани
9
Муани
35
Линдстрем
6
Туре
27
Аларио
27
Аларио
6
Туре
Остались в запасе
Реал
Айнтрахт
13
Андрей Лунин
ВР
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
1
Диант Рамай
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
17
Фарид Алиду
ЛВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
1
Диант Рамай
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
17
Фарид Алиду
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Реал - Айнтрахт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Олимпик Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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