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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Айнтрахт - Марсель
Айнтрахт - Марсель: обзор матча 26 октября 2022
Айнтрахт
26.10.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа D, 5 тур
2 : 1
Завершен
Марсель
3'
Д. Камада
27'
Р. Коло Муани
22'
М. Гендузи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Марсель
87'
Желтая карточка
Л. Суарес
86'
Замена
Л. Суарес
️️️️
Ж. Клосс
Замена
Ф. Алиду
️️️️
Э. Эбимбе
79'
Замена
Р. Борре
️️️️
Р. Коло Муани
79'
Желтая карточка
Э. Эбимбе
75'
72'
Желтая карточка
Л. Балерди
Замена
С. Роде
️️️️
Й. Линдстрем
69'
60'
Замена
Д. Ундер
️️️️
М. Гендузи
60'
Замена
С. Колашинац
️️️️
С. Жиго
Желтая карточка
Х. Смольчич
59'
Желтая карточка
Р. Коло Муани
54'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
К. Ленц
45'
40'
Желтая карточка
Ж. Верету
ГОЛ! 2:1!
Р. Коло Муани
Пас отдал
М. Гетце
27'
25'
Желтая карточка
Н. Тавареш
22'
ГОЛ! 1:1!
М. Гендузи
Пас отдал
Ч. Мбемба
ГОЛ! 1:0!
Д. Камада
Пас отдал
Э. Н'Дика
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
27
Марио Гетце
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
77
Амин Арит
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
1
Диант Рамай
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
17
Фарид Алиду
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
8
Жерсон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Трапп
3
Ленц
26
Н'Дика
6
Смольчич
18
Якич
97
Соу
35
Линдстрем
27
Гетце
29
Эбимбе
9
Муани
18
Камада
3-2-3-1-1
13
Лопес
99
Мбемба
26
Балерди
2
Жиго
92
Клосс
17
Тавареш
21
Ронжье
17
Верету
6
Гендузи
77
Арит
4
Санчес
3
Ленц
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
3
Ленц
35
Линдстрем
17
Роде
17
Роде
35
Линдстрем
29
Эбимбе
17
Алиду
17
Алиду
29
Эбимбе
9
Муани
19
Борре
19
Борре
9
Муани
2
Жиго
23
Колашинац
23
Колашинац
2
Жиго
6
Гендузи
7
Ундер
7
Ундер
6
Гендузи
92
Клосс
97
Суарес
97
Суарес
92
Клосс
Остались в запасе
Айнтрахт
Марсель
1
Йенс Граль
ВР
1
Диант Рамай
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
10
Димитри Пайет
АП
36
Рубен Бланко
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
12
Исса Каборе
ПЗ
8
Жерсон
ЦП
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
1
Диант Рамай
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Остались в запасе
10
Димитри Пайет
АП
36
Рубен Бланко
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
12
Исса Каборе
ПЗ
8
Жерсон
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Айнтрахт - Марсель
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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