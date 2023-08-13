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Расписание матчей
Германия. Кубок
Локомотив - Айнтрахт
Локомотив - Айнтрахт: обзор матча 13 августа 2023
Локомотив
13.08.2023, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 7
Завершен
Айнтрахт
37'
Р. Коло Муани
59'
М. Гетце
66'
О. Мармуш
73'
Э. Эбимбе
77'
Д. Нганкам
87'
Д. Нганкам
90+1'
Э. Эбимбе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Айнтрахт
90'
+1
ГОЛ! 0:7!
Э. Эбимбе
87'
ГОЛ! 0:6!
Д. Нганкам
Пас отдал
Й. Хеуге
82'
Желтая карточка
Д. Нганкам
Замена
M. Arslan
️️️️
T. Dombrowa
78'
77'
ГОЛ! 0:5!
Д. Нганкам
Пас отдал
К. Трапп
75'
Замена
Д. Нганкам
️️️️
А. Бута
75'
Замена
Х. Ларссон
️️️️
Й. Линдстрем
73'
ГОЛ! 0:4!
Э. Эбимбе
69'
Замена
Тута
️️️️
В. Пачо
Желтая карточка
O. Atılgan
67'
66'
ГОЛ! 0:3!
О. Мармуш
Пас отдал
А. Бута
Желтая карточка
Z. Paulo Piplica
65'
65'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
М. Гетце
65'
Замена
О. Мармуш
️️️️
Р. Коло Муани
Замена
R. Adigo
️️️️
R. Grym
61'
59'
ГОЛ! 0:2!
М. Гетце
Желтая карточка
L. Sirch
41'
37'
ГОЛ! 0:1!
Р. Коло Муани
Пас отдал
Р. Кох
32'
Желтая карточка
В. Пачо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
26
Luca Sirch
ЦЗ
6
Zak Paulo Piplica
ЦЗ
34
Tobias Dombrowa
ЦП
8
Farid Abderrahmane
ЦП
13
Djamal Ziane
ЦФ
99
Osman Atılgan
ЦФ
31
Riccardo Grym
ЦФ
1
Isa Dogan
ЦФ
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
27
Марио Гетце
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Локомотив
15
Linus Jakob Zimmer
ЦЗ
11
Ryan-Segon Adigo
ЦП
10
Mert Arslan
ЦП
32
Julian Weigel
ЦФ
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
15
Хуго Ларссон
ЦП
22
Омар Мармуш
ЦФ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
2-2-4
26
6
34
8
13
1
31
99
3-3-3-1
1
Трапп
4
Кох
20
Хасебе
51
Пачо
20
Бута
6
Скири
30
Макс
29
Эбимбе
35
Линдстрем
27
Гетце
9
Муани
31
11
11
31
34
10
10
34
51
Пачо
3
Тута
3
Тута
51
Пачо
35
Линдстрем
15
Ларссон
15
Ларссон
35
Линдстрем
27
Гетце
10
Хеуге
10
Хеуге
27
Гетце
9
Муани
22
Мармуш
22
Мармуш
9
Муани
20
Бута
24
Нганкам
24
Нганкам
20
Бута
Остались в запасе
Локомотив
Айнтрахт
15
Linus Jakob Zimmer
ЦЗ
32
Julian Weigel
ЦФ
1
Йенс Граль
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
18
Кристиян Якич
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
15
Linus Jakob Zimmer
ЦЗ
32
Julian Weigel
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
18
Кристиян Якич
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Локомотив - Айнтрахт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Локомотив
Германия. Кубок, 1 раунд
Локомотив
0 : 1
17.08.2025
Шальке-04
Германия. Кубок, 1/32 финала
Локомотив
0 : 7
13.08.2023
Айнтрахт
Германия. Кубок, 1/32 финала
Локомотив
0 : 3
07.08.2021
Байер
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
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