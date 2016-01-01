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    Кикнадзе – о трансфере Мурило: «Через два года он станет игроком сборной Бразилии»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился ожиданиями от трансфера защитника Мурило.

    «Мурило через два года будет игроком национальной сборной, в Бразилии и Европе его хорошо знают.

    Это известный футболист, у которого хорошее будущее, я надеюсь, и в нашей команде.

    Сегодня, на мой взгляд, он сыграл очень прилично, посмотрим дальше.

    Юрий Павлович Семин умеет встраивать футболистов в игру, думаю, что этим трансфером мы будем гордиться», – заявил Кикнадзе.

    • Мурило дебютировал за новый клуб, выйдя в стартовом составе против «Зенита» на Суперкубок России-2019 (3:2).
    • Мурило – воспитанник «Крузейро».
    • В сезоне-2019 бразилец провел за команду из Белу-Оризонти два матча, в которых заработал три желтые карточки.

    Источник: ТАСС

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