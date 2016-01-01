Кикнадзе – о трансфере Мурило: «Через два года он станет игроком сборной Бразилии»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился ожиданиями от трансфера защитника Мурило.
«Мурило через два года будет игроком национальной сборной, в Бразилии и Европе его хорошо знают.
Это известный футболист, у которого хорошее будущее, я надеюсь, и в нашей команде.
Сегодня, на мой взгляд, он сыграл очень прилично, посмотрим дальше.
Юрий Павлович Семин умеет встраивать футболистов в игру, думаю, что этим трансфером мы будем гордиться», – заявил Кикнадзе.
- Мурило дебютировал за новый клуб, выйдя в стартовом составе против «Зенита» на Суперкубок России-2019 (3:2).
- Мурило – воспитанник «Крузейро».
- В сезоне-2019 бразилец провел за команду из Белу-Оризонти два матча, в которых заработал три желтые карточки.