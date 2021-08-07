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Расписание матчей
Германия. Кубок
Локомотив - Байер
Локомотив - Байер: обзор матча 07 августа 2021
Локомотив
07.08.2021, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 3
Завершен
Байер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Локомотив - Байер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Локомотив
Германия. Кубок, 1 раунд
Локомотив
0 : 1
17.08.2025
Шальке-04
Германия. Кубок, 1/32 финала
Локомотив
0 : 7
13.08.2023
Айнтрахт
Германия. Кубок, 1/32 финала
Локомотив
0 : 3
07.08.2021
Байер
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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