Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Вице-президент «Фенербахче»: «Надеюсь, матчи с «Локомотивом» помогут установить мир»

    Вице-президент «Фенербахче»: «Надеюсь, матчи с «Локомотивом» помогут установить мир»

    Вице-президент «Фенербахче» Махмут Услу прокомментировал результаты жеребьевки Лиги 1/16 финала Европы. Напомним, турецкий клуб на этой стадии сыграет с «Локомотивом».

    «Вы ведь знаете, какие в России средства массовой информации. Матчи предстоят в этом плане особенно интересные и напряженные. Но я уверен, что мы сможем пройти дальше, наша команда сильнее, чем «Локомотив». Мы довольны жребием. И надеемся, что наши матчи против «Локомотива» помогут установить мир между Турцией и Россией, который пошатнулся. Спорт должен объединять! Не знаю, как будет обстоять ситуация со зрителями, пустят ли наших фанатов на стадион в России. Все это нужно обсуждать. Да и февраль в России холодный, будет непросто. Но я верю в «Фенербахче»!», – говорит Услу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.12.2015 19:00
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996594
    numo451956
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+