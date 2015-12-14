Вице-президент «Фенербахче»: «Надеюсь, матчи с «Локомотивом» помогут установить мир»

Вице-президент «Фенербахче» Махмут Услу прокомментировал результаты жеребьевки Лиги 1/16 финала Европы. Напомним, турецкий клуб на этой стадии сыграет с «Локомотивом».

«Вы ведь знаете, какие в России средства массовой информации. Матчи предстоят в этом плане особенно интересные и напряженные. Но я уверен, что мы сможем пройти дальше, наша команда сильнее, чем «Локомотив». Мы довольны жребием. И надеемся, что наши матчи против «Локомотива» помогут установить мир между Турцией и Россией, который пошатнулся. Спорт должен объединять! Не знаю, как будет обстоять ситуация со зрителями, пустят ли наших фанатов на стадион в России. Все это нужно обсуждать. Да и февраль в России холодный, будет непросто. Но я верю в «Фенербахче»!», – говорит Услу.