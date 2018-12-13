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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - Айнтрахт
Лацио - Айнтрахт: обзор матча 13 декабря 2018
Лацио
13.12.2018, четверг, 20:55
Лига Европы, группа H, 6 тур
1 : 2
Завершен
Айнтрахт
56'
Х. Корреа
65'
М. Гачинович
71'
С. Аллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Айнтрахт
90'
Желтая карточка
М. Штендера
Желтая карточка
Д. Катальди
88'
76'
Желтая карточка
Ж. Фернандес
71'
ГОЛ! 1:2!
С. Аллер
Пас отдал
М. Гачинович
65'
ГОЛ! 1:1!
М. Гачинович
Желтая карточка
Ф. Ачерби
58'
ГОЛ! 1:0!
Х. Корреа
Пас отдал
Л. Альберто
56'
Желтая карточка
Л. Альберто
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
23
Валон Бериша
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
9
Алессандро Росси
ЦФ
Айнтрахт
37
Ян Циммерманн
ВР
1
Кевин Трапп
ВР
2
Деджи Байройтер
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Марк Штендера
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Прото
5
Фелипе
15
Ачерби
15
Баштуш
22
Дурмиси
4
Касерес
23
Бериша
32
Катальди
18
Альберто
32
Корреа
3-2-2-1-1
1
Реннов
5
Фалет
17
Тавата
23
Русс
21
Да Коста
15
Виллемс
6
Фернандес
9
Мюллер
8
Гачинович
22
Аллер
Остались в запасе
Лацио
Айнтрахт
22
Гуидо Гуерриери
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
9
Алессандро Росси
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
9
Анте Ребич
ЛВ
37
Ян Циммерманн
ВР
1
Кевин Трапп
ВР
2
Деджи Байройтер
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
9
Алессандро Росси
ЦФ
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
37
Ян Циммерманн
ВР
1
Кевин Трапп
ВР
2
Деджи Байройтер
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Лацио - Айнтрахт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
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