Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Айнтрахт - Витория Гимараеш
Айнтрахт - Витория Гимараеш: обзор матча 12 декабря 2019
Айнтрахт
12.12.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, группа F, 6 тур
2 : 3
Завершен
Витория Гимараеш
31'
Д. Да Коста
38'
Д. Камада
8'
Рочинья
85'
А. Мусрати
87'
М. Эдвардс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Витория Гимараеш
87'
ГОЛ! 2:3!
М. Эдвардс
Пас отдал
Пепе
85'
ГОЛ! 2:2!
А. Мусрати
Желтая карточка
М. Хасебе
82'
Желтая карточка
С. Роде
76'
53'
Желтая карточка
Д. Вилль Поа
ГОЛ! 2:1!
Д. Камада
Пас отдал
Ф. Костич
38'
35'
Желтая карточка
А. Мусрати
ГОЛ! 1:1!
Д. Да Коста
31'
Желтая карточка
М. Хинтереггер
19'
8'
ГОЛ! 0:1!
Рочинья
Пас отдал
Д. Вилль Поа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
18
Даичи Камада
АП
19
Андре Силва
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Витория Гимараеш
56
Мигель Силва
ВР
29
Флоран Анен
ЛЗ
15
Виктор Гарсия
ЦЗ
3
Фредерико Венансио
ЦЗ
11
Давидсон
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
88
Пепе
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
89
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Айнтрахт
37
Ян Циммерманн
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Витория Гимараеш
36
Мигель Оливейра
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
24
Микел
ОП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
4-2-2-2
1
Реннов
20
Хасебе
19
Абрахам
13
Хинтереггер
21
Да Коста
97
Соу
17
Роде
18
Костич
18
Камада
9
Пасьенса
19
Силва
3-4-3
56
Силва
15
Гарсия
3
Венансио
29
Анен
73
Мусрати
31
Поа
88
Пепе
11
Давидсон
89
Энрике
95
Перейра
10
Рочинья
Остались в запасе
Айнтрахт
Витория Гимараеш
37
Ян Циммерманн
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
55
Рафа Соареш
ЛЗ
10
Маркус Эдвардс
ПВ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
36
Мигель Оливейра
ВР
24
Микел
ОП
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
37
Ян Циммерманн
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Остались в запасе
55
Рафа Соареш
ЛЗ
10
Маркус Эдвардс
ПВ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
36
Мигель Оливейра
ВР
24
Микел
ОП
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Айнтрахт - Витория Гимараеш
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
Новости команд
Все
Айнтрахт
Витория Гимараеш
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+