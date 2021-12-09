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Лига Европы 2026/2027
Фенербахче - Айнтрахт
Фенербахче - Айнтрахт: обзор матча 09 декабря 2021
Фенербахче
09.12.2021, четверг, 20:45
Лига Европы, группа D, 6 тур
1 : 1
Завершен
Айнтрахт
42'
М. Бериша
29'
Д. Соу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Айнтрахт
90'
+2
Желтая карточка
Г. Пасьенса
Замена
М. Гюмюшкая
️️️️
Д. Пелкас
82'
78'
Замена
А. Хрустич
️️️️
Д. Соу
Замена
М. Майер
️️️️
М. Зайц
77'
Замена
Д. Росси
️️️️
И. Кахведжи
77'
Замена
Б. Осайи-Самуэль
️️️️
Ф. Новак
72'
Замена
Л. Густаво
️️️️
Х. Соса
72'
69'
Замена
С. Ламмерс
️️️️
Й. Хеуге
69'
Замена
Д. Да Коста
️️️️
Т. Чендлер
69'
Замена
С. Роде
️️️️
К. Якич
60'
Желтая карточка
Э. Н'Дика
60'
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Р. Борре
54'
Желтая карточка
Т. Чендлер
Желтая карточка
Х. Соса
44'
ГОЛ! 1:1!
М. Бериша
42'
Желтая карточка
Д. Пелкас
38'
29'
ГОЛ! 0:1!
Д. Соу
Пас отдал
Ф. Костич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Берке Эзер
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
9
Диего Росси
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Месут Озил
АП
15
Арда Гюлер
АП
2
Арда Куртулан
ЦФ
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
25
Аймен Баркок
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
3-2-4-1
1
Эзер
41
Салаи
30
Сангаре
57
Новак
3
Мин-Джэ
4
Азиз
8
Зайц
17
Кахведжи
10
Пелкас
7
Соса
20
Бериша
4-1-1-3-1
1
Трапп
22
Чендлер
5
Н'Дика
3
Тута
20
Хасебе
18
Якич
97
Соу
18
Костич
18
Камада
10
Хеуге
19
Борре
57
Новак
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
57
Новак
7
Соса
14
Густаво
14
Густаво
7
Соса
10
Пелкас
23
Гюмюшкая
23
Гюмюшкая
10
Пелкас
8
Зайц
7
Майер
7
Майер
8
Зайц
17
Кахведжи
9
Росси
9
Росси
17
Кахведжи
22
Чендлер
21
Да Коста
21
Да Коста
22
Чендлер
18
Якич
17
Роде
17
Роде
18
Якич
97
Соу
70
Хрустич
70
Хрустич
97
Соу
10
Хеуге
29
Ламмерс
29
Ламмерс
10
Хеуге
19
Борре
9
Пасьенса
9
Пасьенса
19
Борре
Остались в запасе
Фенербахче
Айнтрахт
54
Эртугрул Четин
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
10
Месут Озил
АП
15
Арда Гюлер
АП
2
Арда Куртулан
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
1
Диант Рамай
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
10
Месут Озил
АП
15
Арда Гюлер
АП
2
Арда Куртулан
ЦФ
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Фенербахче - Айнтрахт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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