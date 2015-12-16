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Расписание матчей
Испания. Кубок
Эйбар - Понферрадина
Эйбар - Понферрадина: обзор матча 16 декабря 2015
Эйбар
16.12.2015, среда, 22:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
4 : 0
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Понферрадина
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эйбар - Понферрадина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
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Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
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Испания. Сегунда, 9 тур
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12.10.2026
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1 : 2
04.12.2025
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УД Логроньес
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0 : 2
05.01.2025
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 2 раунд
Понферрадина
1 : 1
05.12.2024
Кастельон
Испания. Кубок, 1 раунд
Эскобедо
0 : 0
30.10.2024
Понферрадина
Информация о матче
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