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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
Египет - США
Египет - США: обзор матча 21 июня 2009
Египет
21.06.2009, воскресенье, 22:30
Кубок Конфедераций, группа B, 3 тур
0 : 3
Завершен
США
22'
Ч. Дэвис
65'
М. Брэдли
73'
К. Демпси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Египет - США
Желтая карточка
А. Эль-Мохамади
Замена
️️️️
Ч. Дэвис
ГОЛ! 0:3!
К. Демпси
Пас отдал
Д. Спектор
Замена
Б. Фейлхабер
️️️️
Ж. Алтидор
ГОЛ! 0:2!
М. Брэдли
Пас отдал
Л. Донован
Замена
А. Хассан
️️️️
А. Эйд
Желтая карточка
М. Брэдли
Желтая карточка
Д. Спектор
Травма
Э. Эль-Хадари
ГОЛ! 0:1!
Ч. Дэвис
Пас отдал
Ж. Алтидор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Египет
1
Эссам Эль-Хадари
ВР
3
Ахмед Фараг
ЛЗ
20
Ваэль Гомаа
ЦЗ
6
Хани Саид
ЦЗ
3
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Хосни Абд Рабоу
ЛП
22
Мохаммед Абутрика
АП
11
Ахмед Эйд
ЦФ
США
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Джонатан Борнштейн
ЛЗ
5
Огучи Оньеву
ЦЗ
15
Джей ДеМерит
ЦЗ
2
Джонатан Спектор
ПЗ
10
Лэндон Донован
ЛП
4
Майкл Брэдли
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
8
Клинт Демпси
ПП
9
Чарли Дэвис
ЦФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Египет
16
Мохаммед Собхи
ВР
14
Сайед Моавад
ЛЗ
5
Ахмед Хаири
ЦЗ
2
Махмуд Фатахаллах
ПЗ
13
Абделазиз Тауфик
ЦП
17
Ахмед Хассан
ЦП
21
Ахмед Рауф
ЦП
9
Мохаммед Зидан
ЦФ
США
12
Тим Ховард
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
6
Хес Пирс
ЦЗ
16
Саша Клестан
ЦП
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
22
Бенни Фейлхабер
ЦП
19
Фредди Аду
ЦФ
4-1-1-1
1
Эль-Хадари
3
Фараг
20
Гомаа
6
Саид
3
Эль-Мохамади
8
Абд Рабоу
22
Абутрика
11
Эйд
4-4-2
1
Гьюзан
2
Спектор
5
Оньеву
15
ДеМерит
12
Борнштейн
8
Демпси
4
Брэдли
13
Кларк
10
Донован
17
Алтидор
9
Дэвис
11
Эйд
17
Хассан
17
Хассан
11
Эйд
17
Алтидор
22
Фейлхабер
22
Фейлхабер
17
Алтидор
Остались в запасе
Египет
США
13
Абделазиз Тауфик
ЦП
5
Ахмед Хаири
ЦЗ
16
Мохаммед Собхи
ВР
14
Сайед Моавад
ЛЗ
2
Махмуд Фатахаллах
ПЗ
21
Ахмед Рауф
ЦП
9
Мохаммед Зидан
ЦФ
6
Хес Пирс
ЦЗ
12
Тим Ховард
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
16
Саша Клестан
ЦП
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
19
Фредди Аду
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Остались в запасе
13
Абделазиз Тауфик
ЦП
5
Ахмед Хаири
ЦЗ
16
Мохаммед Собхи
ВР
14
Сайед Моавад
ЛЗ
2
Махмуд Фатахаллах
ПЗ
21
Ахмед Рауф
ЦП
9
Мохаммед Зидан
ЦФ
Остались в запасе
6
Хес Пирс
ЦЗ
12
Тим Ховард
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
16
Саша Клестан
ЦП
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
19
Фредди Аду
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Статистика матча Египет - США
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
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