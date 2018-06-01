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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Египет - Колумбия
Египет - Колумбия: обзор матча 01 июня 2018
Египет
01.06.2018, пятница, 22:15
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Колумбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Египет - Колумбия
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
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Аргентина
3 : 2
07.07.2026
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27.06.2026
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22.06.2026
Египет
Колумбия
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Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
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2 : 0
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