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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Единство - Волга
Единство - Волга: обзор матча 11 февраля 2013
Единство
11.02.2013, понедельник, 18:30
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
Волга
3'
А. Саркисов
50'
М. Дворнекович
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Единство - Волга
72'
Замена
М. Плешан
️️️️
Ш. Асильдаров
57'
Замена
Ш. Асильдаров
️️️️
Д. Кудряшов
50'
ГОЛ! 0:2!
М. Дворнекович
46'
Замена
Р. Аджинджал
️️️️
Ш. Бибилов
38'
Замена
А. Салугин
️️️️
А. Саркисов
32'
Желтая карточка
А. Ропотан
9'
Пенальти не реализован!
Ш. Бибилов
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Саркисов
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Единство - Волга
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Единство
Сербия. Суперлига, 7 тур
Раднички
3 : 1
24.05.2025
Единство
Сербия. Суперлига, 6 тур
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0 : 3
18.05.2025
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 5 тур
Текстилак
2 : 3
10.05.2025
Единство
Сербия. Суперлига, 4 тур
Единство
1 : 0
04.05.2025
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 3 тур
Напредак
1 : 0
28.04.2025
Единство
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Стадион:
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