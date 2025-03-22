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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Эквадор - Венесуэла
Эквадор - Венесуэла: обзор матча 22 марта 2025
Эквадор
22.03.2025, суббота, 00:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 13 тур
2 : 1
Завершен
Венесуэла
39'
Э. Валенсия
46'
Э. Валенсия
90+1'
Й. Кадис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эквадор - Венесуэла
Замена
Д. Кастильо
️️️️
Г. Плата
90'
+3
Замена
С. Мендес
️️️️
П. Вите
90'
+3
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Й. Кадис
Пас отдал
К. Макун
Замена
К. Родригес
️️️️
Э. Валенсия
85'
78'
Желтая карточка
Й. Мехиас
77'
Замена
Ж. Уртадо
️️️️
F. Vargas
Пенальти не реализован!
Э. Валенсия
70'
Желтая карточка
Д. Меркадо
65'
63'
Желтая карточка
F. Vargas
Замена
Д. Меркадо
️️️️
Я. Корозо
63'
Замена
Д. Йебоа
️️️️
Ж. Ордоньес
62'
61'
Замена
F. Vargas
️️️️
Т. Сеговия
61'
Замена
Й. Кадис
️️️️
Х. Саломон Рондон
ГОЛ! 2:0!
Э. Валенсия
46'
46'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
Х. Буэно
ГОЛ! 1:0!
Э. Валенсия
Пас отдал
П. Вите
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
23
Мойзес Кайседо
ОП
21
Алан Франко
ЦП
15
Педро Вите
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
20
Яннер Корозо
ПВ
13
Эннер Валенсия
(К)
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Венесуэла
22
Рафаэль Ромо
ВР
2
Науэль Феррарези
ЦЗ
14
Йосуа Мехиас
ЦЗ
14
Кристиан Макун
ЦЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
15
Хесус Буэно
ОП
10
Теласко Сеговия
ЦП
8
Кристиан Кассерес
ЦП
15
Эдуард Белло
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
(К)
ЦФ
7
Глейкер Мендоза
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Батиста
Эквадор
12
Мойзес Рамирес
ВР
0
Давид Кабесас
ВР
5
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
6
Денил Кастильо
ОП
20
Себастьян Мендес
ОП
15
Дарвин Гуагуа
ЦП
24
Яймар Медина
ЦП
13
Кендри Паес
АП
10
Джон Йебоа
АП
18
Джон Меркадо
ПВ
11
Кевин Родригес
ЦФ
Венесуэла
1
Хосе Контрерас
ВР
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
4
T. Gutierrez
ЦЗ
15
Delvin Alfonzo
ЦЗ
10
Йеферсон Сотельдо
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
6
Bryant Ortega
ЦП
15
Jorge Yriarte
ЦП
16
Матиас Лакава
ПВ
7
Freddy Vargas
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Галиндес
7
Эступиньян
2
Торрес
6
Пачо
4
Ордоньес
23
Кайседо
21
Франко
15
Вите
19
Плата
20
Корозо
13
Валенсия
4-1-2-1-2
22
Ромо
14
Мехиас
14
Макун
21
Гонсалес
2
Феррарези
15
Буэно
10
Сеговия
8
Кассерес
15
Белло
7
Мендоза
23
Рондон
19
Плата
6
Кастильо
6
Кастильо
19
Плата
15
Вите
20
Мендес
20
Мендес
15
Вите
4
Ордоньес
10
Йебоа
10
Йебоа
4
Ордоньес
20
Корозо
18
Меркадо
18
Меркадо
20
Корозо
13
Валенсия
11
Родригес
11
Родригес
13
Валенсия
15
Буэно
8
Ринкон
8
Ринкон
15
Буэно
10
Сеговия
7
7
10
Сеговия
23
Рондон
29
Кадис
29
Кадис
23
Рондон
9
Уртадо
9
Уртадо
Остались в запасе
Эквадор
Венесуэла
12
Мойзес Рамирес
ВР
0
Давид Кабесас
ВР
5
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
15
Дарвин Гуагуа
ЦП
24
Яймар Медина
ЦП
13
Кендри Паес
АП
Главный тренер
Марсело Гальярдо
1
Хосе Контрерас
ВР
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
4
T. Gutierrez
ЦЗ
15
Delvin Alfonzo
ЦЗ
10
Йеферсон Сотельдо
ЦП
6
Bryant Ortega
ЦП
15
Jorge Yriarte
ЦП
16
Матиас Лакава
ПВ
Главный тренер
Фернандо Батиста
Остались в запасе
12
Мойзес Рамирес
ВР
0
Давид Кабесас
ВР
5
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
15
Дарвин Гуагуа
ЦП
24
Яймар Медина
ЦП
13
Кендри Паес
АП
Остались в запасе
1
Хосе Контрерас
ВР
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
4
T. Gutierrez
ЦЗ
15
Delvin Alfonzo
ЦЗ
10
Йеферсон Сотельдо
ЦП
6
Bryant Ortega
ЦП
15
Jorge Yriarte
ЦП
16
Матиас Лакава
ПВ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Главный тренер
Фернандо Батиста
Статистика матча Эквадор - Венесуэла
1
2
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
13
13
Офсайды
2
2
Количество передач
570
232
Сейвы
5
4
Точность передач %
89
71
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Информация о матче
Главный судья:
Abel, Ramon Abatti, Brazil
Стадион:
Родриго Пас Дельгадо
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