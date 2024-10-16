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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Уругвай - Эквадор
Уругвай - Эквадор: обзор матча 16 октября 2024
Уругвай
16.10.2024, среда, 02:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 10 тур
0 : 0
Завершен
Эквадор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уругвай - Эквадор
90'
+3
Замена
Д. Йебоа
️️️️
Г. Плата
90'
+3
Замена
Д. Чавес
️️️️
П. Эступиньян
Замена
М. Сараччи
️️️️
М. Оливера
87'
Желтая карточка
Н. Фонсека
84'
Замена
Н. Фонсека
️️️️
М. Угарте
82'
59'
Замена
К. Родригес
️️️️
Э. Валенсия
Замена
Н. де ла Крус
️️️️
Д. Де Арраскаэта
46'
37'
Желтая карточка
М. Кайседо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
1
Серхио Рочет
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
(К)
ЦЗ
24
Сантьяго Буэно
ЦЗ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
8
Найтан Нандес
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
11
Факундо Пельистри
ПВ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
(К)
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
23
Мойзес Кайседо
ОП
21
Алан Франко
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
14
Алан Минда
ПВ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Уругвай
1
Сантьяго Меле
ВР
12
Франко Исраэль
ВР
6
Марсело Сараччи
ЛЗ
13
Гильермо Варела
ПЗ
24
Хосе Луис Родригес
ПЗ
21
Факундо Торрес
ЛВ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
0
Хоакин Лавега
ЦП
22
Matias Abaldo
ЦП
25
Николас Фонсека
ЦП
7
Николас де ла Крус
АП
0
Лучано Родригес
ЦФ
Эквадор
22
Гонсало Валье
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
5
Кристиан Рамирес
ЛЗ
3
Джоаннер Чавес
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
4
Óscar Zambrano
ЦП
11
Keny Arroyo
ЦП
13
Кендри Паес
АП
10
Джон Йебоа
АП
16
Йереми Сармиенто
АП
16
Леонардо Кампана
ЦФ
11
Кевин Родригес
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Рочет
16
Оливера
24
Буэно
2
Хименес
5
Угарте
8
Нандес
8
Вальверде
10
Де Арраскаэта
20
Араухо
11
Пельистри
9
Нуньес
3-3-1-2-1
1
Галиндес
2
Торрес
6
Пачо
3
Хинкапе
17
Пресиадо
23
Кайседо
7
Эступиньян
21
Франко
14
Минда
19
Плата
13
Валенсия
16
Оливера
6
Сараччи
6
Сараччи
16
Оливера
5
Угарте
25
Фонсека
25
Фонсека
5
Угарте
10
Де Арраскаэта
7
де ла Крус
7
де ла Крус
10
Де Арраскаэта
7
Эступиньян
3
Чавес
3
Чавес
7
Эступиньян
19
Плата
10
Йебоа
10
Йебоа
19
Плата
13
Валенсия
11
Родригес
11
Родригес
13
Валенсия
Остались в запасе
Уругвай
Эквадор
1
Сантьяго Меле
ВР
12
Франко Исраэль
ВР
13
Гильермо Варела
ПЗ
24
Хосе Луис Родригес
ПЗ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
0
Хоакин Лавега
ЦП
22
Matias Abaldo
ЦП
21
Факундо Торрес
ЛВ
0
Лучано Родригес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
22
Гонсало Валье
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
5
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
4
Óscar Zambrano
ЦП
11
Keny Arroyo
ЦП
13
Кендри Паес
АП
16
Йереми Сармиенто
АП
16
Леонардо Кампана
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Остались в запасе
1
Сантьяго Меле
ВР
12
Франко Исраэль
ВР
13
Гильермо Варела
ПЗ
24
Хосе Луис Родригес
ПЗ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
0
Хоакин Лавега
ЦП
22
Matias Abaldo
ЦП
21
Факундо Торрес
ЛВ
0
Лучано Родригес
ЦФ
Остались в запасе
22
Гонсало Валье
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
5
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
4
Óscar Zambrano
ЦП
11
Keny Arroyo
ЦП
13
Кендри Паес
АП
16
Йереми Сармиенто
АП
16
Леонардо Кампана
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Статистика матча Уругвай - Эквадор
1
1
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
14
12
Офсайды
1
0
Количество передач
435
343
Сейвы
4
4
Точность передач %
81
78
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Информация о матче
Главный судья:
Cristian Marcelo Garay Reyes, Chile
Стадион:
Эстадио Сентенарио
Посещаемость:
27112 из 73609 зрителей (36%)
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