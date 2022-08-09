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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Штурм - Динамо К
Штурм - Динамо К: обзор матча 09 августа 2022
Штурм
09.08.2022, вторник, 21:30
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Динамо К
27'
Р. Хойлунд
97'
К. Вивчаренко
112'
В. Цыганков
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Штурм - Динамо К
Желтая карточка
В. Демаку
120'
+2
118'
Желтая карточка
Г. Бущан
116'
Желтая карточка
В. Цыганков
Замена
М. Вельс
️️️️
А. Прасс
113'
112'
ГОЛ! 1:2!
В. Цыганков
Пас отдал
В. Буяльский
Желтая карточка
А. Прасс
111'
Желтая карточка
Г. Вютрих
105'
+2
Вторая желтая
М. Саркария
105'
+1
Замена
В. Демаку
️️️️
С. Хирлендер
102'
Замена
Д. Шнегг
️️️️
А. Данте
102'
100'
Желтая карточка
А. Караваев
97'
ГОЛ! 1:1!
К. Вивчаренко
Пас отдал
В. Цыганков
93'
Желтая карточка
Д. Гармаш
Желтая карточка
Ю. Газибегович
90'
+5
Желтая карточка
М. Саркария
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
С. Сидорчук
Замена
К. Ланг
️️️️
Т. Хорват
84'
82'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
В. Шепелев
Замена
И. Любич
️️️️
Р. Хойлунд
75'
71'
Замена
К. Вивчаренко
️️️️
В. Дубинчак
71'
Замена
А. Караваев
️️️️
Т. Кедзиора
ГОЛ! 1:0!
Р. Хойлунд
Пас отдал
А. Прасс
27'
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
41
Кристофер Джулиани
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
2
Пауль Компош
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
6
Весел Демаку
ОП
77
Иван Любич
ОП
27
Кристоф Ланг
АП
16
Сандро Шендль
ПП
16
Мохаммед Фусейни
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
19
Владислав Ванат
ЦФ
3-2-3-1-1
28
Зибенхандль
4
Горенц-Станкович
5
Вютрих
22
Аффенгрубер
44
Данте
70
Газибегович
22
Прасс
14
Хорват
25
Хирлендер
11
Саркария
19
Хойлунд
4-4-1-1
1
Бущан
94
Кедзиора
34
Сирота
6
Забарный
44
Дубинчак
19
Шепелев
8
Сидорчук
10
Шапаренко
29
Буяльский
11
Цыганков
41
Беседин
44
Данте
23
Шнегг
23
Шнегг
44
Данте
22
Прасс
37
Вельс
37
Вельс
22
Прасс
25
Хирлендер
6
Демаку
6
Демаку
25
Хирлендер
19
Хойлунд
77
Любич
77
Любич
19
Хойлунд
14
Хорват
27
Ланг
27
Ланг
14
Хорват
44
Дубинчак
2
Вивчаренко
2
Вивчаренко
44
Дубинчак
94
Кедзиора
20
Караваев
20
Караваев
94
Кедзиора
19
Шепелев
19
Гармаш
19
Гармаш
19
Шепелев
Остались в запасе
Штурм
Динамо К
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
41
Кристофер Джулиани
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
2
Пауль Компош
ЦЗ
16
Сандро Шендль
ПП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
16
Мохаммед Фусейни
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
4
Никита Кравченко
ПЗ
71
Денис Бойко
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
41
Кристофер Джулиани
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
2
Пауль Компош
ЦЗ
16
Сандро Шендль
ПП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
16
Мохаммед Фусейни
ЦФ
Остались в запасе
4
Никита Кравченко
ПЗ
71
Денис Бойко
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Штурм - Динамо К
6
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
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