Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо К - Штурм
Динамо К - Штурм: обзор матча 03 августа 2022
Динамо К
03.08.2022, среда, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Штурм
28'
А. Караваев
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Динамо К - Штурм
90'
Замена
К. Ланг
️️️️
Р. Хойлунд
78'
Замена
В. Демаку
️️️️
А. Прасс
Замена
Д. Гармаш
️️️️
В. Шепелев
71'
Замена
К. Вивчаренко
️️️️
В. Дубинчак
71'
67'
Замена
Д. Шнегг
️️️️
А. Данте
67'
Замена
И. Любич
️️️️
С. Хирлендер
Желтая карточка
В. Шепелев
48'
46'
Желтая карточка
С. Хирлендер
42'
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
ГОЛ! 1:0!
А. Караваев
Пас отдал
В. Дубинчак
28'
Желтая карточка
Д. Попов
21'
16'
Желтая карточка
Г. Вютрих
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
20
Александр Караваев
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
71
Денис Бойко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
19
Владислав Ванат
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
6
Весел Демаку
ОП
77
Иван Любич
ОП
25
Сандро Инголич
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
4-4-1-1
1
Бущан
44
Дубинчак
6
Забарный
4
Попов
94
Кедзиора
8
Сидорчук
29
Буяльский
10
Шапаренко
19
Шепелев
20
Караваев
41
Беседин
3-2-3-1-1
28
Зибенхандль
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
70
Газибегович
44
Данте
25
Хирлендер
14
Хорват
22
Прасс
11
Саркария
19
Хойлунд
44
Дубинчак
2
Вивчаренко
2
Вивчаренко
44
Дубинчак
19
Шепелев
19
Гармаш
19
Гармаш
19
Шепелев
44
Данте
23
Шнегг
23
Шнегг
44
Данте
22
Прасс
6
Демаку
6
Демаку
22
Прасс
25
Хирлендер
77
Любич
77
Любич
25
Хирлендер
19
Хойлунд
27
Ланг
27
Ланг
19
Хойлунд
Остались в запасе
Динамо К
Штурм
4
Никита Кравченко
ПЗ
35
Руслан Нещерет
ВР
71
Денис Бойко
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
25
Сандро Инголич
ЦП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
4
Никита Кравченко
ПЗ
35
Руслан Нещерет
ВР
71
Денис Бойко
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владислав Ванат
ЦФ
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
25
Сандро Инголич
ЦП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Динамо К - Штурм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
Стадион:
ЛКС
Новости команд
Все
Динамо К
Штурм
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:49
«Динамо Киев» – «Оболонь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Динамо Киев» – «Оболонь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:49
«Штурм» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Целе» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«Штурм» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+