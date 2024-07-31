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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Партизан - Динамо К
Партизан - Динамо К: обзор матча 31 июля 2024
Партизан
31.07.2024, среда, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 3
Первый матч – 2 : 6
Завершен
Динамо К
17'
А. Ярмоленко
68'
В. Ванат (П)
90+3'
А. Караваев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Партизан - Динамо К
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
А. Караваев
Пас отдал
В. Дубинчак
Желтая карточка
С. Маркович
90'
Замена
Н. де Медина
️️️️
А. Филипович
83'
Замена
Н. Антич
️️️️
М. Юрчевич
79'
78'
Замена
В. Супряга
️️️️
В. Ванат
70'
Замена
А. Андриевский
️️️️
В. Буяльский
70'
Замена
Д. Лонвейк
️️️️
Н. Шапаренко
70'
Замена
В. Кабаев
️️️️
А. Ярмоленко
68'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
В. Ванат
Замена
К. Северина
️️️️
А. Калулу
65'
Замена
Н. Трифунович
️️️️
Е. Го
65'
Замена
Б. Натхо
️️️️
Г. Жахид
65'
Желтая карточка
А. Филипович
58'
54'
Замена
К. Биловар
️️️️
М. Дячук
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Ярмоленко
Пас отдал
В. Ванат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
6
Александар Филипович
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
11
Ен-Джун Го
АП
50
Милан Лазаревич
ЦФ
15
Альдо Калулу
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
8
Александр Пихаленок
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
9
Назар Волошин
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
32
Неманья Трифунович
ЛВ
8
Матея Степанович
ОП
14
Боян Ковачевич
ЦП
39
Зубайру Ибрахим
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
34
Ксандер Северина
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
14
Самба Диалло
ЛВ
6
Владимир Бражко
ОП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
20
Владислав Супряга
ЦФ
3-3-1-3
1
Йованович
4
Юрчевич
18
Муякич
15
Маркович
6
Филипович
24
Овусу
11
Жахид
11
Го
20
Салданья
15
Калулу
50
Лазаревич
4-3-2-1
1
Бущан
20
Караваев
16
Дячук
4
Попов
44
Дубинчак
8
Пихаленок
29
Буяльский
10
Шапаренко
9
Волошин
7
Ярмоленко
19
Ванат
4
Юрчевич
5
Антич
5
Антич
4
Юрчевич
6
Филипович
4
де Медина
4
де Медина
6
Филипович
11
Жахид
10
Натхо
10
Натхо
11
Жахид
11
Го
32
Трифунович
32
Трифунович
11
Го
15
Калулу
34
Северина
34
Северина
15
Калулу
16
Дячук
40
Биловар
40
Биловар
16
Дячук
10
Шапаренко
21
Лонвейк
21
Лонвейк
10
Шапаренко
29
Буяльский
18
Андриевский
18
Андриевский
29
Буяльский
7
Ярмоленко
22
Кабаев
22
Кабаев
7
Ярмоленко
19
Ванат
20
Супряга
20
Супряга
19
Ванат
Остались в запасе
Партизан
Динамо К
85
Неманья Стеванович
ВР
8
Матея Степанович
ОП
14
Боян Ковачевич
ЦП
39
Зубайру Ибрахим
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
14
Самба Диалло
ЛВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
8
Матея Степанович
ОП
14
Боян Ковачевич
ЦП
39
Зубайру Ибрахим
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
14
Самба Диалло
ЛВ
Главный тренер
Александр Станоевич
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Партизан - Динамо К
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 18 тур
Раднички 1923
- : -
06.12.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
1 : 0
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Динамо К
- : -
02.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Информация о матче
Главный судья:
Мариан Барбу
(Фэгэраш)
Стадион:
Партизан
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