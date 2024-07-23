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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо К - Партизан
Динамо К - Партизан: обзор матча 23 июля 2024
Динамо К
23.07.2024, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
6 : 2
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Партизан
40'
Н. Шапаренко
43'
В. Бражко
45+1'
А. Караваев
55'
В. Кабаев
83'
Д. Попов
90+2'
А. Пихаленок
22'
М. Салданья (П)
66'
М. Салданья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо К - Партизан
ГОЛ! 6:2!
А. Пихаленок
Пас отдал
Н. Волошин
90'
+2
Замена
Д. Лонвейк
️️️️
Н. Шапаренко
86'
Замена
А. Андриевский
️️️️
В. Бражко
86'
ГОЛ! 5:2!
Д. Попов
Пас отдал
Н. Волошин
83'
81'
Желтая карточка
К. Арриага
77'
Замена
Н. Трифунович
️️️️
А. Калулу
Замена
Н. Волошин
️️️️
А. Ярмоленко
69'
66'
ГОЛ! 4:2!
М. Салданья
60'
Замена
Б. Натхо
️️️️
Г. Жахид
60'
Замена
А. Филипович
️️️️
Н. де Медина
ГОЛ! 4:1!
В. Кабаев
55'
Желтая карточка
В. Бражко
47'
46'
Замена
А. Шчекич
️️️️
Е. Го
Замена
А. Пихаленок
️️️️
В. Буяльский
46'
Замена
Н. Малиш
️️️️
А. Караваев
46'
ГОЛ! 3:1!
А. Караваев
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
В. Бражко
43'
ГОЛ! 1:1!
Н. Шапаренко
Пас отдал
В. Кабаев
40'
22'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Салданья
11'
Желтая карточка
Н. де Медина
1'
Желтая карточка
М. Салданья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
16
Кервин Арриага
ОП
11
Гаяс Жахид
ЦП
11
Ен-Джун Го
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
34
Ксандер Северина
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
14
Самба Диалло
ЛВ
21
Джастин Лонвейк
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Партизан
31
Милош Крунич
ВР
85
Неманья Стеванович
ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
50
Милан Лазаревич
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бущан
2
Вивчаренко
16
Дячук
4
Попов
20
Караваев
6
Бражко
10
Шапаренко
29
Буяльский
22
Кабаев
7
Ярмоленко
19
Ванат
4-1-3-2
1
Йованович
4
де Медина
15
Маркович
18
Муякич
5
Антич
16
Арриага
11
Жахид
11
Го
15
Калулу
20
Салданья
34
Северина
20
Караваев
23
Малиш
23
Малиш
20
Караваев
10
Шапаренко
21
Лонвейк
21
Лонвейк
10
Шапаренко
6
Бражко
18
Андриевский
18
Андриевский
6
Бражко
29
Буяльский
8
Пихаленок
8
Пихаленок
29
Буяльский
7
Ярмоленко
9
Волошин
9
Волошин
7
Ярмоленко
4
де Медина
6
Филипович
6
Филипович
4
де Медина
11
Жахид
10
Натхо
10
Натхо
11
Жахид
11
Го
19
Шчекич
19
Шчекич
11
Го
15
Калулу
32
Трифунович
32
Трифунович
15
Калулу
Остались в запасе
Динамо К
Партизан
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
14
Самба Диалло
ЛВ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
31
Милош Крунич
ВР
85
Неманья Стеванович
ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
8
Матея Степанович
ОП
24
Леонард Овусу
ЦП
50
Милан Лазаревич
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
14
Самба Диалло
ЛВ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Остались в запасе
31
Милош Крунич
ВР
85
Неманья Стеванович
ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
8
Матея Степанович
ОП
24
Леонард Овусу
ЦП
50
Милан Лазаревич
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Александр Станоевич
Статистика матча Динамо К - Партизан
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Динамо К
- : -
02.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Партизан
Сербия. Суперлига, 18 тур
Раднички 1923
- : -
06.12.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
1 : 0
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Арена Люблин
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