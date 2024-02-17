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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Дюнкерк - Валансьен
Дюнкерк - Валансьен: обзор матча 17 февраля 2024
Дюнкерк
17.02.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 25 тур
2 : 1
Завершен
Валансьен
10'
Г. Курте
90+4'
Б. Юссуф
30'
I. Hamache
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дюнкерк - Валансьен
Желтая карточка
Б. Юссуф
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Б. Юссуф
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
Э. Юнг
Замена
R. Ghrieb
️️️️
J. Anziani
82'
70'
Замена
Э. Юнг
️️️️
С. Дукуре
70'
Замена
M. Lilepo
️️️️
Ф. Жуниор
66'
Замена
A. Boutoutaou
️️️️
А. Кноккарт
45'
Желтая карточка
J. Cuffaut
Пенальти не реализован!
Г. Курте
45'
33'
Замена
A. Linguet
️️️️
Х. Шабанович
30'
ГОЛ! 1:1!
I. Hamache
Пас отдал
А. Кноккарт
ГОЛ! 1:0!
Г. Курте
Пас отдал
J. Anziani
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дюнкерк
30
Мохамед Коне
ВР
15
Achraf Laaziri
ЦЗ
26
Опа Санганте
(К)
ЦЗ
4
Брам Лагэ
ЦЗ
28
Йохан Билинги
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
18
Enzo Bardeli
ЦП
20
Julien Anziani
ЦП
18
Гаэтан Курте
ЦФ
80
Жессим Яссин
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Валансьен
1
Lassana Diabate
ВР
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
8
Souleymane Basse
ЦЗ
24
Халид Шабанович
ПЗ
6
Саша Бансе
ОП
23
Julien Masson
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
50
Фламарион Жуниор
ЦФ
14
J. Cuffaut
(К)
ЦФ
11
Ilyes Hamache
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Дюнкерк
40
Люка Лавалле
ВР
10
Remy Boissier
ЦП
92
Айман Маурер
АП
12
C. Senneville
ЦФ
24
Elhadj Bah
ЦФ
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
Валансьен
16
Jean Louchet
ВР
27
Allan Linguet
ЦЗ
8
Manga Foe Ondoa
ЦП
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
28
A. Boutoutaou
ЦФ
99
Makabi Lilepo
ЦФ
29
Эндрю Юнг
ЦФ
3-3-2-2
30
Коне
26
Санганте
4
Лагэ
28
Билинги
15
5
Гбамен
17
Юссуф
18
20
80
Яссин
18
Курте
3-1-1-1-4
1
24
Шабанович
8
4
6
Бансе
23
93
Кноккарт
22
Дукуре
11
14
50
Жуниор
20
7
7
20
24
Шабанович
27
27
24
Шабанович
93
Кноккарт
28
28
93
Кноккарт
50
Жуниор
99
99
50
Жуниор
22
Дукуре
29
Юнг
29
Юнг
22
Дукуре
Остались в запасе
Дюнкерк
Валансьен
40
Люка Лавалле
ВР
10
Remy Boissier
ЦП
92
Айман Маурер
АП
12
C. Senneville
ЦФ
24
Elhadj Bah
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
16
Jean Louchet
ВР
8
Manga Foe Ondoa
ЦП
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Остались в запасе
40
Люка Лавалле
ВР
10
Remy Boissier
ЦП
92
Айман Маурер
АП
12
C. Senneville
ЦФ
24
Elhadj Bah
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
Остались в запасе
16
Jean Louchet
ВР
8
Manga Foe Ondoa
ЦП
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Главный тренер
Ариэль Якобс
Статистика матча Дюнкерк - Валансьен
1
2
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
14
12
Офсайды
2
4
Количество передач
368
423
Сейвы
1
3
Точность передач %
70
73
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Матчи команд
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Валансьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Валансьен
- : -
05.12.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Информация о матче
Главный судья:
Olivier Thual, France
Стадион:
Стад Марсель-Трибю
Новости команд
Все
Дюнкерк
Валансьен
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Француз Бардели ответил на предложение ЦСКА
2025.08.25 16:32
3
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
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