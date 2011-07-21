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Данди Юнайтед - Шленск
Данди Юнайтед - Шленск: обзор матча 21 июля 2011
Данди Юнайтед
21.07.2011, четверг, 22:45
Лига Европы
3 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Шленск
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Данди Юнайтед - Шленск
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0
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0
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
- : -
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Данди Юнайтед
0 : 0
10.10.2026
Хиберниан
Шленск
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
- : -
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 11 тур
Мотор Люблин
3 : 2
17.10.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 10 тур
Шленск
1 : 4
10.10.2026
Лех
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Данди Юнайтед
Шленск
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