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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Донкастер Роверс - Ньюкасл
Донкастер Роверс - Ньюкасл: обзор матча 23 марта 2010
Донкастер Роверс
23.03.2010, вторник, 22:45
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 39 тур
0 : 1
Завершен
Ньюкасл
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Статистика матча Донкастер Роверс - Ньюкасл
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