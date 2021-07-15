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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Свифт - Домжале
Свифт - Домжале: обзор матча 15 июля 2021
Свифт
15.07.2021, четверг, 21:00
Лига конференций, 1 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Домжале
60'
М. Кяйт
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Свифт - Домжале
90'
+2
Желтая карточка
J. Pisek
78'
Замена
M. Podlogar
️️️️
М. Кяйт
60'
ГОЛ! 0:1!
М. Кяйт
Пас отдал
Z. Husmani
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Свифт
20
Mickael Garos
ЦЗ
5
Tom Schnell
ЦЗ
7
Доминик Штольц
ЦП
21
Roman Pierrard
ЦФ
26
Jerry Prempeh
ЦФ
Главный тренер
Эммануэль Да Коста
Домжале
84
Айдын Мулалич
ВР
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
29
Андраж Зинич
ПЗ
14
Маттиас Кяйт
ЦП
9
Dario Kolobarić
ЦФ
10
Senijad Ibričić
ЦФ
13
J. Pisek
ЦФ
90
Zeni Husmani
ЦФ
4
Tilen Klemenčič
ЦФ
9
A. Jakupovic
ЦФ
Свифт
29
Кевин Мальже
ЦЗ
0
F. Shala
ЦФ
Домжале
99
Клемен Михелак
ВР
15
Denis Adamov
ЦФ
89
Slobodan Vuk
ЦФ
27
Tibor Gorenc-Stanković
ЦФ
10
Z. Repas
ЦФ
4
Benjamin Markus
ЦФ
26
Marko Martinović
ЦФ
17
Nermin Hodžić
ЦФ
0
M. Podlogar
ЦФ
25
Emir Saitoski
ЦФ
1
Grega Sorčan
ЦФ
2-1-2
20
5
7
Штольц
26
21
3-1-5
84
Мулалич
29
Зинич
25
Карич
3
Вуклишевич
14
Кяйт
10
9
4
90
13
0
0
29
Мальже
29
Мальже
14
Кяйт
0
0
14
Кяйт
Остались в запасе
Свифт
Домжале
Главный тренер
Эммануэль Да Коста
15
Denis Adamov
ЦФ
89
Slobodan Vuk
ЦФ
27
Tibor Gorenc-Stanković
ЦФ
10
Z. Repas
ЦФ
4
Benjamin Markus
ЦФ
26
Marko Martinović
ЦФ
17
Nermin Hodžić
ЦФ
25
Emir Saitoski
ЦФ
1
Grega Sorčan
ЦФ
99
Клемен Михелак
ВР
Остались в запасе
Остались в запасе
15
Denis Adamov
ЦФ
89
Slobodan Vuk
ЦФ
27
Tibor Gorenc-Stanković
ЦФ
10
Z. Repas
ЦФ
4
Benjamin Markus
ЦФ
26
Marko Martinović
ЦФ
17
Nermin Hodžić
ЦФ
25
Emir Saitoski
ЦФ
1
Grega Sorčan
ЦФ
99
Клемен Михелак
ВР
Главный тренер
Эммануэль Да Коста
Статистика матча Свифт - Домжале
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Свифт
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Унион Тетус Петанж
0 : 0
23.05.2026
Свифт
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Свифт
3 : 0
17.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Свифт
0 : 1
10.05.2026
Хостерт
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Мондорф-ле-Бен
1 : 0
03.05.2026
Свифт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Свифт
0 : 3
26.04.2026
Дюделанж
Домжале
Словения. Первая Лига, 23 тур
Мура 05
0 : 0
21.02.2026
Домжале
Словения. Первая Лига, 22 тур
Домжале
0 : 0
15.02.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 21 тур
Радомлье
0 : 0
07.02.2026
Домжале
Словения. Первая Лига, 20 тур
Домжале
0 : 0
04.02.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 19 тур
Приморье
0 : 0
30.01.2026
Домжале
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«Динамо» Мх купит словенского защитника
2024.07.16 14:27
1
«Пари НН» заинтересовался словенским хавбеком
2024.06.18 09:30
Экс-полузащитник «Локомотива» Ибричич анонсировал завершение карьеры
2021.12.25 16:55
«Сочи» претендует на 20-летнего словенского форварда Колобарича
2020.12.11 17:25
«Уфа» подписала контракт с полузащитником «Домжале» Бизяком
2018.08.14 10:08
11
«Динамо» Мх купит словенского защитника
2024.07.16 14:27
1
«Пари НН» заинтересовался словенским хавбеком
2024.06.18 09:30
Экс-полузащитник «Локомотива» Ибричич анонсировал завершение карьеры
2021.12.25 16:55
«Сочи» претендует на 20-летнего словенского форварда Колобарича
2020.12.11 17:25
«Уфа» подписала контракт с полузащитником «Домжале» Бизяком
2018.08.14 10:08
11
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