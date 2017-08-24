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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Марсель - Домжале
Марсель - Домжале: обзор матча 24 августа 2017
Марсель
24.08.2017, четверг, 21:45
Лига Европы, 4 раунд
3 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Домжале
28'
В. Жермен
56'
В. Жермен
86'
Ф. Товен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Домжале
ГОЛ! 3:0!
Ф. Товен
Пас отдал
В. Жермен
86'
Желтая карточка
Ф. Товен
67'
ГОЛ! 2:0!
В. Жермен
Пас отдал
Ф. Товен
56'
Желтая карточка
М. Лопес
32'
ГОЛ! 1:0!
В. Жермен
Пас отдал
М. Лопес
28'
Желтая карточка
А. Рами
24'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Марсель - Домжале
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Домжале
Словения. Первая Лига, 23 тур
Мура 05
0 : 0
21.02.2026
Домжале
Словения. Первая Лига, 22 тур
Домжале
0 : 0
15.02.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 21 тур
Радомлье
0 : 0
07.02.2026
Домжале
Словения. Первая Лига, 20 тур
Домжале
0 : 0
04.02.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 19 тур
Приморье
0 : 0
30.01.2026
Домжале
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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