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Расписание матчей
Украина. Кубок
Крымтеплица - Днепр
Крымтеплица - Днепр: обзор матча 13 сентября 2008
Крымтеплица
13.09.2008, суббота, 00:00
Кубок Украины, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Днепр
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Крымтеплица - Днепр
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Крымтеплица
Украина. Первая лига, 34 тур
Крымтеплица
1 : 2
08.06.2013
Нафтовик-Укрнафта
Украина. Первая лига, 31 тур
Звезда К
1 : 1
19.05.2013
Крымтеплица
Украина. Первая лига, 29 тур
Полтава (2007)
1 : 1
07.05.2013
Крымтеплица
Украина. Первая лига, 28 тур
Крымтеплица
0 : 3
02.05.2013
Титан
Украина. Первая лига, 27 тур
Сталь
4 : 0
27.04.2013
Крымтеплица
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Стадион:
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Крымтеплица
Днепр
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
6
Форвард «Крыльев Советов» Бруно заинтересовал «Интер»
2017.05.11 16:28
2
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
6
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