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Расписание матчей
Франция. Кубок
Динан-Леон - Реймс
Динан-Леон - Реймс: обзор матча 07 января 2024
Динан-Леон
07.01.2024, воскресенье, 19:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 3
Завершен
Реймс
5'
М. Диахон
8'
М. Диахон
80'
М. Дарами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динан-Леон - Реймс
82'
Замена
Я. Фофана
️️️️
Т. Теума
80'
ГОЛ! 0:3!
М. Дарами
Пас отдал
А. Матусива
71'
Замена
А. Боянг
️️️️
М. Буси
61'
Замена
Д. Уилсон-Эсбранд
️️️️
М. Диахон
8'
ГОЛ! 0:2!
М. Диахон
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Диахон
Пас отдал
А. Салама
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динан-Леон
1
Pierre Alexis Barbe
ВР
3
Kevin Beauverger
ЦЗ
5
Mongo Mbongue
(К)
ЦЗ
2
Mamadou Mendy
ЦЗ
8
Victor Lefebvre
ЦП
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
5
Азор Матусива
ОП
10
Тедди Теума
(К)
ЦП
67
Мамаду Диахон
ЦП
19
Амин Салама
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Динан-Леон
16
Corentin Guyon
ВР
12
Sébastien Lucas
ЦЗ
17
Kevin Coiffic
ЦЗ
13
Lino Dufouil
ЦП
15
Amaury Le Nouen
ЦФ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
36
Killian Prouchet
ЦЗ
8
Яя Фофана
ЦП
6
Валентен Атангана
ЦП
72
Амаду Коне
ЦП
9
Адама Боянг
ЦФ
3-1
1
3
5
2
8
4-1-2-1-2
20
Оллеро
44
Буси
12
Агбаду
2
Окуму
28
де Смет
5
Матусива
10
Теума
67
Диахон
9
Дарами
30
Хадра
19
Салама
67
Диахон
3
Уилсон-Эсбранд
3
Уилсон-Эсбранд
67
Диахон
10
Теума
8
Фофана
8
Фофана
10
Теума
44
Буси
9
Боянг
9
Боянг
44
Буси
Остались в запасе
Динан-Леон
Реймс
16
Corentin Guyon
ВР
12
Sébastien Lucas
ЦЗ
17
Kevin Coiffic
ЦЗ
13
Lino Dufouil
ЦП
15
Amaury Le Nouen
ЦФ
23
Йехван Диуф
ВР
36
Killian Prouchet
ЦЗ
6
Валентен Атангана
ЦП
72
Амаду Коне
ЦП
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
16
Corentin Guyon
ВР
12
Sébastien Lucas
ЦЗ
17
Kevin Coiffic
ЦЗ
13
Lino Dufouil
ЦП
15
Amaury Le Nouen
ЦФ
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
36
Killian Prouchet
ЦЗ
6
Валентен Атангана
ЦП
72
Амаду Коне
ЦП
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Динан-Леон - Реймс
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
11
1
Нарушения
9
9
Офсайды
1
0
Количество передач
378
550
Сейвы
1
2
Точность передач %
75
78
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Динан-Леон
Франция. Кубок, 1/32 финала
Динан-Леон
0 : 3
07.01.2024
Реймс
Франция. Кубок, 1/32 финала
Динан-Леон
0 : 0
19.12.2021
Брест
Франция. Кубок, 1/32 финала
Динан-Леон
0 : 3
04.01.2015
Генгам
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
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