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Расписание матчей
Франция. Кубок
Динан-Леон - Брест
Динан-Леон - Брест: обзор матча 19 декабря 2021
Динан-Леон
19.12.2021, воскресенье, 20:20
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 12 : 13
Завершен
Брест
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Динан-Леон - Брест
84'
Желтая карточка
П. Ласн
70'
Замена
Ф. Онора
️️️️
Р. Саид
70'
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
Ю. Баджи
70'
Замена
Л. Агум
️️️️
У. Маньетти
46'
Замена
П. Ласн
️️️️
Я. Мбок
6'
Желтая карточка
Я. Мбок
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Динан-Леон - Брест
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динан-Леон
Франция. Кубок, 1/32 финала
Динан-Леон
0 : 3
07.01.2024
Реймс
Франция. Кубок, 1/32 финала
Динан-Леон
0 : 0
19.12.2021
Брест
Франция. Кубок, 1/32 финала
Динан-Леон
0 : 3
04.01.2015
Генгам
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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