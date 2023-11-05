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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо Вг - Динамо Киров
Динамо Вг - Динамо Киров: обзор матча 05 ноября 2023
Динамо Вг
05.11.2023, воскресенье, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
3 : 2
Завершен
Динамо Киров
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Матчи команд
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
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3 : 0
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11.10.2026
Динамо Вг
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Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
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0 : 1
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08.11.2026
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