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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Мх - Волга
Динамо Мх - Волга: обзор матча 20 мая 2023
Динамо Мх
20.05.2023, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 32 тур
0 : 2
Завершен
Волга
13'
И. Кубышкин
83'
К. Морозов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - Волга
83'
ГОЛ! 0:2!
К. Морозов
81'
Желтая карточка
К. Морозов
77'
Замена
А. Хабибуллин
️️️️
А. Абазов
Замена
Р. Гаджимурадов
️️️️
Ш. Исаев
75'
72'
Замена
М. Туре
️️️️
Б. Билалов
Замена
️️️️
Э. Атабаев
69'
Замена
Т. Сундуков
️️️️
Н. Глушков
69'
65'
Замена
Ч. Магомадов
️️️️
Д. Кутин
Замена
Р. Магомедов
️️️️
Н. Мулахусейнович
57'
34'
Желтая карточка
Е. Воронин
Желтая карточка
Ш. Исаев
19'
13'
ГОЛ! 0:1!
И. Кубышкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
18
Эрбол Атабаев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
99
Нардин Мулахусейнович
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
Волга
1
Андрей Климович
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
13
Илья Кубышкин
ОП
23
Руслан Махмутов
ЦП
87
Герман Паскин
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
9
Билал Билалов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
Волга
1
Семен Морозов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
13
Годфри Биток Стефен
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
12
Владимир Марухин
ЛВ
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
11
Момо Туре
ЦФ
33
Аллеф
ЦФ
3-2-3-1-1
24
Терновский
99
Алибеков
5
Ковачевич
4
Шумахов
3
Красильниченко
87
Боженов
22
Юсупов
18
Атабаев
47
Глушков
8
Исаев
99
Мулахусейнович
4-2-1-2-1
1
Климович
5
Кутин
4
Дашаев
15
Данилкин
23
Абазов
5
Морозов
13
Кубышкин
23
Махмутов
37
Воронин
87
Паскин
9
Билалов
47
Глушков
77
Сундуков
77
Сундуков
47
Глушков
99
Мулахусейнович
9
Магомедов
9
Магомедов
99
Мулахусейнович
8
Исаев
10
Гаджимурадов
10
Гаджимурадов
8
Исаев
5
Кутин
95
Магомадов
95
Магомадов
5
Кутин
23
Абазов
30
Хабибуллин
30
Хабибуллин
23
Абазов
9
Билалов
11
Туре
11
Туре
9
Билалов
Остались в запасе
Динамо Мх
Волга
1
Давид Волк
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
Главный тренер
Горан Алексич
1
Семен Морозов
ВР
13
Годфри Биток Стефен
ЛЗ
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛВ
33
Аллеф
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
Остались в запасе
1
Семен Морозов
ВР
13
Годфри Биток Стефен
ЛЗ
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛВ
33
Аллеф
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
Главный тренер
Сергей Жуков
Статистика матча Динамо Мх - Волга
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Черемных
(Пермь)
Помощники судьи:
Александр Чекалин (Воронеж)
Андрей Кужелев (Пикалево)
Резервный судья:
Богдан Головко (Волгоград)
Делегат:
Сергей Змиевский (Москва)
Инспектор:
Александр Гончар (Сочи)
Стадион:
Анжи-Арена
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