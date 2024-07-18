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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Динамо Тб - Морнар
Динамо Тб - Морнар: обзор матча 18 июля 2024
Динамо Тб
18.07.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 1 раунд
1 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Морнар
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Статистика матча Динамо Тб - Морнар
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Матчи команд
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 34 тур
Мешахте
- : -
29.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Гагра
1 : 2
24.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Тб
1 : 1
20.11.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Дила
0 : 2
08.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Тб
0 : 0
31.10.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Рустави
0 : 2
23.10.2026
Динамо Тб
Морнар
Черногория. Первая Лига, 18 тур
Морнар
- : -
05.12.2026
Дечич
Черногория. Первая Лига, 17 тур
Отрант-Олимпик
3 : 3
28.11.2026
Морнар
Черногория. Первая Лига, 16 тур
Морнар
0 : 0
20.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 15 тур
Бокель
0 : 1
06.11.2026
Морнар
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Морнар
0 : 0
01.11.2026
Петровац
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Будучность
3 : 2
27.10.2026
Морнар
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
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Динамо Тб
Морнар
Российский игрок забил гол в чемпионате Черногории, его клуб вышел на 1-е место
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16-летний брат Кварацхелии может перейти в топ-клуб
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2025.02.15 23:51
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2025.02.13 12:20
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