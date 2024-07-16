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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Пюник - Динамо Мн
Пюник - Динамо Мн: обзор матча 16 июля 2024
Пюник
16.07.2024, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 1 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Динамо Мн
90'
А. Гаврилович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пюник - Динамо Мн
90'
+4
Замена
А. Быков
️️️️
Т. Мельниченко
Желтая карточка
Агдон
90'
+3
Замена
J. Bravo
️️️️
Е. Кочук
90'
+1
90'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Гаврилович
Желтая карточка
Е. Кочук
88'
Замена
Х. Карабальо
️️️️
Джеймс
79'
71'
Замена
С. Альфред
️️️️
И. Школик
64'
Замена
Р. Адеола
️️️️
Д. Подстрелов
Замена
М. Коваленко
️️️️
A.
60'
Желтая карточка
A.
57'
57'
Желтая карточка
Н. Демченко
Замена
Агдон
️️️️
Ю. Отубанжо
46'
27'
Желтая карточка
С. Политевич
12'
Желтая карточка
В. Пигас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пюник
16
Генри Авагян
ВР
6
Жуниньо
ЛЗ
18
Антон Братков
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
5
Джеймс
ЛП
8
M. Maia
ЦП
79
Сергей Вакуленко
ЦП
9
Давид Давидян
ПВ
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
20
Лукас Виллела
ЦФ
2
Alemão
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Рай
ЛЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
8
Никита Демченко
АП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Пюник
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Микаэлян
ВР
3
Арман Оганесян
ЦЗ
33
Тарон Восканян
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
70
Хосе Карабальо
ЛВ
10
Артак Григорян
ОП
4
Соломон Удо
ЦП
7
Эдгар Малакян
ПП
21
Агдон
ЦФ
44
J. Bravo
ЦФ
Динамо Мн
49
Артем Каратай
ВР
13
Иван Шимакович
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
78
Артем Соколовский
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
29
Стивен Альфред
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
18
Педро Игор
ЦФ
3-3-1-3
16
Авагян
6
Жуниньо
10
Кочук
18
Братков
5
Джеймс
79
Вакуленко
8
9
Давидян
2
20
Виллела
20
Отубанжо
4-1-1-3-1
21
Лапоухов
32
Пигас
66
Политевич
5
Гаврилович
5
Рай
8
Селява
20
Школик
98
Подстрелов
8
Демченко
10
Жердев
23
Мельниченко
2
15
Коваленко
15
Коваленко
2
5
Джеймс
70
Карабальо
70
Карабальо
5
Джеймс
20
Отубанжо
21
Агдон
21
Агдон
20
Отубанжо
10
Кочук
44
44
10
Кочук
23
Мельниченко
7
Быков
7
Быков
23
Мельниченко
20
Школик
29
Альфред
29
Альфред
20
Школик
98
Подстрелов
7
Адеола
7
Адеола
98
Подстрелов
Остались в запасе
Пюник
Динамо Мн
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Микаэлян
ВР
3
Арман Оганесян
ЦЗ
33
Тарон Восканян
ЦЗ
10
Артак Григорян
ОП
4
Соломон Удо
ЦП
7
Эдгар Малакян
ПП
Главный тренер
Егише Меликян
49
Артем Каратай
ВР
13
Иван Шимакович
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
78
Артем Соколовский
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
26
Павел Седько
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
18
Педро Игор
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Микаэлян
ВР
3
Арман Оганесян
ЦЗ
33
Тарон Восканян
ЦЗ
10
Артак Григорян
ОП
4
Соломон Удо
ЦП
7
Эдгар Малакян
ПП
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
13
Иван Шимакович
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
78
Артем Соколовский
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
26
Павел Седько
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
18
Педро Игор
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Пюник - Динамо Мн
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Пюник
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Пюник
- : -
29.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Пюник
2 : 2
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
0 : 3
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Пюник
3 : 0
23.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Ноа
1 : 1
18.10.2026
Пюник
Динамо Мн
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Динамо Мн
- : -
04.12.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
Главный судья:
Snir Levi,
Стадион:
Республиканский
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