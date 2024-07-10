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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо Мн - Пюник
Динамо Мн - Пюник: обзор матча 10 июля 2024
Динамо Мн
10.07.2024, среда, 21:45
Лига чемпионов, 1 раунд
0 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Пюник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мн - Пюник
89'
Замена
J. Bravo
️️️️
Ю. Отубанжо
Замена
В. Хващинский
️️️️
Т. Мельниченко
89'
Замена
А. Быков
️️️️
Н. Демченко
85'
Замена
И. Бахар
️️️️
Д. Подстрелов
85'
Желтая карточка
Н. Демченко
79'
77'
Замена
M. Maia
️️️️
Х. Карабальо
77'
Замена
Л. Виллела
️️️️
С. Удо
Желтая карточка
С. Альфред
74'
Замена
С. Альфред
️️️️
Г. Жердев
65'
65'
Замена
Джеймс
️️️️
Жуниньо
64'
Желтая карточка
Х. Карабальо
Желтая карточка
В. Пигас
60'
52'
Желтая карточка
С. Вакуленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
8
Никита Демченко
АП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Пюник
16
Генри Авагян
ВР
6
Жуниньо
ЛЗ
18
Антон Братков
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
70
Хосе Карабальо
ЦП
79
Сергей Вакуленко
ЦП
4
Соломон Удо
ЦП
9
Давид Давидян
ПВ
21
Агдон
ЦФ
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
2
Alemão
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
49
Артем Каратай
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
17
Иван Бахар
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
78
Артем Соколовский
ЦП
7
Раймонд Адеола
ЦФ
29
Стивен Альфред
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
18
Педро Игор
ЦФ
Пюник
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Микаэлян
ВР
3
Арман Оганесян
ЦЗ
33
Тарон Восканян
ЦЗ
5
Джеймс
ЛП
10
Артак Григорян
ОП
8
M. Maia
ЦП
7
Эдгар Малакян
ПП
20
Лукас Виллела
ЦФ
44
J. Bravo
ЦФ
3-1-1-3-1
21
Лапоухов
66
Политевич
5
Гаврилович
32
Пигас
8
Селява
20
Школик
10
Жердев
8
Демченко
98
Подстрелов
23
Мельниченко
3-3-1-3
16
Авагян
18
Братков
10
Кочук
6
Жуниньо
70
Карабальо
79
Вакуленко
4
Удо
9
Давидян
2
20
Отубанжо
21
Агдон
98
Подстрелов
17
Бахар
17
Бахар
98
Подстрелов
8
Демченко
7
Быков
7
Быков
8
Демченко
10
Жердев
29
Альфред
29
Альфред
10
Жердев
23
Мельниченко
10
Хващинский
10
Хващинский
23
Мельниченко
70
Карабальо
8
8
70
Карабальо
6
Жуниньо
5
Джеймс
5
Джеймс
6
Жуниньо
4
Удо
20
Виллела
20
Виллела
4
Удо
20
Отубанжо
44
44
20
Отубанжо
Остались в запасе
Динамо Мн
Пюник
13
Иван Шимакович
ВР
49
Артем Каратай
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
78
Артем Соколовский
ЦП
7
Раймонд Адеола
ЦФ
18
Педро Игор
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Микаэлян
ВР
3
Арман Оганесян
ЦЗ
33
Тарон Восканян
ЦЗ
10
Артак Григорян
ОП
7
Эдгар Малакян
ПП
Главный тренер
Егише Меликян
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
49
Артем Каратай
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
78
Артем Соколовский
ЦП
7
Раймонд Адеола
ЦФ
18
Педро Игор
ЦФ
Остались в запасе
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Микаэлян
ВР
3
Арман Оганесян
ЦЗ
33
Тарон Восканян
ЦЗ
10
Артак Григорян
ОП
7
Эдгар Малакян
ПП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Егише Меликян
Статистика матча Динамо Мн - Пюник
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Динамо Мн
- : -
04.12.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Пюник
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Пюник
- : -
29.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Пюник
2 : 2
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
0 : 3
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Пюник
3 : 0
23.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Ноа
1 : 1
18.10.2026
Пюник
Информация о матче
Главный судья:
Volen Tsinkov, Bulgaria
Стадион:
Динамо
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