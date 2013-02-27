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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Кубань (ЛФЛ) - Динамо-Брест
Кубань (ЛФЛ) - Динамо-Брест: обзор матча 27 февраля 2013
Кубань (ЛФЛ)
27.02.2013, среда, 13:30
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Динамо-Брест
30'
Ш. Каборе
34'
И. Бальде
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Динамо-Брест
Желтая карточка
Ш. Каборе
48'
Замена
Д. Цораев
️️️️
А. Озбилиз
46'
Замена
А. Тлисов
️️️️
М. Пиццелли
46'
ГОЛ! 2:0!
И. Бальде
34'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Каборе
30'
Желтая карточка
А. Ионов
24'
Желтая карточка
А. Аделейе
20'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Динамо-Брест
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
- : -
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Арсенал
0 : 1
09.10.2026
Динамо-Брест
Информация о матче
Главный судья:
Александр Ануфриевс
(Рига)
Стадион:
Кубань
Новости команд
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Кубань (ЛФЛ)
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