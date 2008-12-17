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Расписание матчей
Депортиво - Нанси
Депортиво - Нанси: обзор матча 17 декабря 2008
Депортиво
17.12.2008, среда, 22:45
Кубок УЕФА, группа H, 5 тур
1 : 0
Завершен
Нанси
74'
Р. Бодипо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Нанси
Желтая карточка
Р. Бодипо
+3
Замена
Ж. Бризон
️️️️
Ф. Бьянкалани
Желтая карточка
Д. Макалусо
Замена
Х. Родригес
️️️️
О. Браво
Замена
️️️️
Б. Гаванон
ГОЛ! 1:0!
Р. Бодипо
Пас отдал
О. Браво
Желтая карточка
Ж. Фере
Желтая карточка
П. Беренге
Желтая карточка
Ж. Брасильяно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
20
Антонио Томас
ЦП
16
Гонсалес Серхио
ЦП
7
Анхель Лафита
ПП
9
Омар Браво
ЦФ
21
Хуан Карлос Валерон
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
0
Фредерик Бьянкалани
ЛЗ
13
Дамиан Макалусо
ЦЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
15
Юссуф Хаджи
ЛП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
25
Жюльен Фере
АП
22
Иссиар Диа
ПП
19
Монсеф Зерка
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Депортиво
24
Писку
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
8
Идальго Кристиан
ПВ
14
Пабло Альварес
ПВ
23
Родольфо Бодипо
ЦФ
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
22
Элдер
ЦЗ
12
Жоффре Адже
ЦЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
4-3-2
1
Арансубиа
16
Луис
19
Колотто
22
Лопо
19
Пабло
20
Томас
16
Серхио
7
Лафита
21
Валерон
9
Браво
4-4-1-1
1
Брасильяно
20
Кретьен Бассер
13
Макалусо
17
Луис
0
Бьянкалани
22
Диа
24
Гаванон
6
Беренге
15
Хаджи
25
Фере
19
Зерка
9
Браво
22
Родригес
22
Родригес
9
Браво
23
Бодипо
23
Бодипо
0
Бьянкалани
27
Бризон
27
Бризон
0
Бьянкалани
Остались в запасе
Депортиво
Нанси
24
Писку
ЦЗ
8
Идальго Кристиан
ПВ
14
Пабло Альварес
ПВ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
22
Элдер
ЦЗ
12
Жоффре Адже
ЦЗ
16
Дамьен Грегорини
ВР
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
24
Писку
ЦЗ
8
Идальго Кристиан
ПВ
14
Пабло Альварес
ПВ
Остались в запасе
22
Элдер
ЦЗ
12
Жоффре Адже
ЦЗ
16
Дамьен Грегорини
ВР
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Депортиво - Нанси
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Помощники судьи:
Торстен Шиффнер
Феликс Цваер (оба- Германия)
Стадион:
Риасор
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