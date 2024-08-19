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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Дефенсор Спортинг - Рампла Хуниорс
Дефенсор Спортинг - Рампла Хуниорс: обзор матча 19 августа 2024
Дефенсор Спортинг
19.08.2024, понедельник, 02:30
Уругвай. Примера, 1 тур
1 : 2
Завершен
Рампла Хуниорс
1'
C. Spinelli
5'
M. Burruzo
9'
M. Burruzo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дефенсор Спортинг - Рампла Хуниорс
Замена
E. Cuello Gutiérrez
️️️️
A. Soria
90'
83'
Замена
N. Dibble
️️️️
M. Burruzo
83'
Замена
J. Toledo
️️️️
T. Adoryan
66'
Замена
F. Casuriaga
️️️️
E. Almeida
66'
Замена
J. Plada
️️️️
Л. Риналди
46'
Замена
D. Rosa
️️️️
G. Machado
Замена
F. Barrios
️️️️
A. Barco
46'
Замена
W. Montoya
️️️️
J. Viacava
46'
29'
Желтая карточка
G. Machado
16'
Желтая карточка
N. Dibble
9'
ГОЛ! 1:2!
M. Burruzo
5'
ГОЛ! 1:1!
M. Burruzo
Желтая карточка
Х. Вальенте
4'
ГОЛ! 1:0!
C. Spinelli
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дефенсор Спортинг
12
Кевин Доусон
ВР
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
5
Alfonso Barco
ЦЗ
4
Ренцо Джампаоли
ЦЗ
23
Juan Viacava
ЦЗ
80
Agustin Soria
ЦП
21
Хоакин Вальенте
ЦП
24
Brian Mansilla
ЦП
16
José Álvarez
ЦФ
11
Lucas Agazzi
ЦФ
77
Claudio Spinelli
ЦФ
Главный тренер
Мартин Варини
Рампла Хуниорс
1
Andrés Samurio
ВР
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
2
Andrés Madruga
ЦЗ
33
Gonzalo Camargo
ЦЗ
3
Lautaro Centurion
ЦЗ
80
G. Machado
ЦП
20
Tomas Adoryan
ЦП
26
Matías Núñez
ЦП
19
Maximiliano Burruzo
ЦФ
23
Enrique Almeida
ЦФ
7
Лаутаро Риналди
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Бения
Дефенсор Спортинг
1
Matías Dufour
ВР
6
Rodrigo Cabrera
ЦЗ
14
Patricio Pacifico
ЦЗ
14
Mauricio Amaro
ЦП
5
Francisco Barrios
ЦП
27
Juan Manuel Jorge
ЦП
30
Erico Cuello Gutiérrez
ЦП
59
Walter Montoya
ЦП
28
Augusto Cambón
ЦФ
Рампла Хуниорс
25
Maicol Vera
ВР
2
Jonathan Toledo
ЦЗ
28
Franco Casuriaga
ЦЗ
5
Isaac Mendez
ЦП
14
Diego Rosa
ЦП
15
Juan Plada
ЦП
20
Lucas Tamareo
ЦП
20
J. E. Etcheverry
ЦП
11
Nicolás Dibble
ЦП
4-3-3
12
Доусон
3
де лос Сантос
4
Джампаоли
23
5
80
21
Вальенте
24
77
11
16
4-3-3
1
2
33
3
24
Баррандегуй
80
20
26
7
Риналди
23
19
5
5
5
5
80
30
30
80
23
59
59
23
20
2
2
20
23
28
28
23
80
14
14
80
7
Риналди
15
15
7
Риналди
19
11
11
19
Остались в запасе
Дефенсор Спортинг
Рампла Хуниорс
1
Matías Dufour
ВР
6
Rodrigo Cabrera
ЦЗ
14
Patricio Pacifico
ЦЗ
14
Mauricio Amaro
ЦП
27
Juan Manuel Jorge
ЦП
28
Augusto Cambón
ЦФ
Главный тренер
Мартин Варини
25
Maicol Vera
ВР
5
Isaac Mendez
ЦП
20
Lucas Tamareo
ЦП
20
J. E. Etcheverry
ЦП
Главный тренер
Хавьер Бения
Остались в запасе
1
Matías Dufour
ВР
6
Rodrigo Cabrera
ЦЗ
14
Patricio Pacifico
ЦЗ
14
Mauricio Amaro
ЦП
27
Juan Manuel Jorge
ЦП
28
Augusto Cambón
ЦФ
Остались в запасе
25
Maicol Vera
ВР
5
Isaac Mendez
ЦП
20
Lucas Tamareo
ЦП
20
J. E. Etcheverry
ЦП
Главный тренер
Мартин Варини
Главный тренер
Хавьер Бения
Статистика матча Дефенсор Спортинг - Рампла Хуниорс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 15 тур
Хувентуд
0 : 1
23.11.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 14 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
16.11.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 13 тур
Прогресо
0 : 2
01.11.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 12 тур
Дефенсор Спортинг
3 : 3
24.10.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 11 тур
Бостон Ривер
1 : 0
17.10.2026
Дефенсор Спортинг
Рампла Хуниорс
Уругвай. Примера, 15 тур
Рампла Хуниорс
1 : 1
30.11.2024
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Рампла Хуниорс
0 : 1
26.11.2024
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Рампла Хуниорс
0 : 3
19.11.2024
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 12 тур
Бостон Ривер
1 : 0
14.11.2024
Рампла Хуниорс
Уругвай. Примера, 11 тур
Рампла Хуниорс
0 : 2
09.11.2024
Данубио
Информация о матче
Главный судья:
Эстебан Остойич
Стадион:
Эстадио Луис Францини
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Рампла Хуниорс
На матче Кубка Либертадорес задействовали листы бумаги вместо электронного табло
2019.03.01 19:32
3
На матче Кубка Либертадорес задействовали листы бумаги вместо электронного табло
2019.03.01 19:32
3
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